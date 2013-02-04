Авиакомпания «Мотор Сич» с 25 февраля возобновляет регулярные рейсы из Ужгорода в Киев

Авиакомпания «Мотор Сич» с 25 февраля возобновляет регулярные рейсы сообщением Ужгород-Киев-Ужгород.

Как сообщил корреспонденту УНИАН представитель авиакомпании «Мотор Сич» в Ужгороде Сергей Заморский, рейсы будут осуществляться четыре раза в неделю: в понедельник, вторник, четверг и пятницу. Время вылета из Ужгорода в 7.00, прибытие в Киев в 8.45. Вылет из Киева - в 19.30, прибытие в Ужгород - в 21.15.

По словам представителя компании, самолеты будут прибывать в киевский аэропорт «Жуляны».

С.Заморский также уточнил, что регулярного авиасообщения Ужгорода с Киевом нет с 1 ноября 2012 года. «Аэропорт «Ужгород» за последние три месяца принял всего несколько нерегулярных рейсов или частных чартерных самолетов. В последний раз авиакомпания «Мотор Сич» привезла пассажиров на новогодне-рождественские праздники из Киева в Ужгород 28 декабря 2012 года и отправила рейс на Киев 8 января 2013 года», - добавил представитель авиакомпании.

Справка УНИАН. Авиакомпания «Мотор Сич» является структурным подразделением Публичного акционерного общества «Мотор Сич» - одного из ведущих предприятий мира по разработке, производству, ремонту и обслуживанию авиационных газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов, а также промышленных газотурбинных установок.

На сегодняшний день Авиакомпания осуществляет внутренние и международные авиационные перевозки пассажиров и грузов, VIP полеты самолетами: Ан-140, Як-40, Ан-24, Ан-74, Ан-12, геликоптерами Ми-8, Ми-2.

Авиакомпания "Мотор Сич" имеет сертификат соответствия системы управления качеством требованиям международного стандарта ISO9001: 2008.