5 февраля в Украине снег с дождем, температура от 10° мороза до 7° тепла.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, завтра в стране будет облачно с прояснениями. В западных областях будет идти снег и мокрый снег, днем - с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, на Закарпатье и в Карпатах сильные осадки; температура ночью - 0-5° мороза, днем - 0-4° тепла, в горах ночью - 5-10° мороза, днем - 0-5° мороза.

На остальной территории без существенных осадков, лишь ночью и утром в Крыму и Приазовье умеренный, а днем в северных областях - небольшой мокрый снег и дождь; температура ночью - 2-7° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла, в Крыму и большинстве южных областей ночью - от 1° мороза до 4° тепла, днем - 2-7° тепла. На дорогах страны, кроме юга, гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, в западных областях отдельные порывы 15-20 м/с.

По Киевской области облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-7° мороза, днем - от 2° мороза до 3° тепла.

По Киеву облачно с прояснениями. Ночью без существенных осадков, днем небольшой мокрый снег и дождь. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью - 2-4° мороза, днем - около 0°.