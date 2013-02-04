Железные дороги Украины уменьшили ежесуточную погрузку на 3%

Железные дороги Украины в январе 2013 года ежесуточно грузили 863,9 тыс. тонн грузов или 13,577 тыс. вагонов - на 3% меньше, чем в январе 2012 года.

Как сообщили УНИАН в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця»), оборот грузового вагона в январе 2013 года составил 8,91 суток, в частности, нагруженного - 3,63 суток - на 3,6% больше, чем было запланировано.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что в январе 2013 года среднесуточный пробег локомотива составил 511 км - на 7% больше плана и на 4% больше, чем в январе 2012 года.

Средний вес грузового поезда в январе 2013 года составил 3,437 тыс. тонн — на 1,8% больше, чем годом ранее.

Справка УНИАН. Железные дороги Украины в 2012 году сократили перевозки грузов на 2,5% по сравнению с 2011 годом – до 457,5 млн тонн.