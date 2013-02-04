Россия сократила время проверки на паромной линии между Крымом и Кубанью

Москва. Российская сторона на 30 минут сократила время работы государственных служб, осуществляющих таможенный и пограничный контроль на паромной линии между Крымом и Кубанью.

Как сообщили УНИАН в Федеральной таможенной службе России, предприняты меры по совершенствованию таможенных операций и таможенного контроля в морских пунктах пропуска через государственную границу РФ.

«Экономия времени при каждом заходе в порт паромного судна теперь составляет около 30 минут, а в целом за день достигает нескольких часов. Полчаса, которые подарили таможенники, позволили перевозить на 25% больше пассажиров и 18% автотранспортных средств в целом по стране», - говорится в сообщении.

Так, на паромной линии между Кубанью и Крымом благодаря ритмичной работе государственных служб, осуществляющих таможенный и пограничный контроль, паромы смогли выполнять 20-22 рейса ежедневно. Пропускная способность переправы Крым-Кавказ возросла, и со стороны выезда из России в течение летнего сезона никаких очередей не наблюдалось.

За 2012 год было перевезено 790 260 пассажиров, 102 310 легковых автомобилей, более 10 000 грузовых автомобилей и автобусов. Это на 20% больше, чем в 2011 году.

Отмечается, что таможенные операции, связанные с прибытием (убытием) автопассажирского парома Кавказ-Крым в пункте пропуска Морской порт Кавказ Краснодарской таможни, были упрощены в прошлом году. Пассажиры, прибывающие на пароме, проходят таможенный контроль не на борту судна, а в здании вокзала, где оборудована зона таможенного контроля с системой «зеленого» и «красного» коридора. Там же оформляются и убывающие в Крым пассажиры.