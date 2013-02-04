Кабмин предлагает отменить НДС на перевозку пассажиров поездами Hyundai

Кабинет министров Украины предлагает вместо применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость (НДС) на перевозку пассажиров скоростными электропоездами категории Интерсити+ освободить такие перевозки от уплаты НДС.

Соответствующий проект закона "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно совершенствования механизма взимания налога на добавленную стоимость" размещен на сайте Министерства финансов.

Кроме того, законопроект предусматривает ограничение освобождения перевозок электропоездами категории Интерсити+ от НДС до 1 января 2017 года.

«Вместо применения нулевой ставки налога на добавленную стоимость на операции по поставке услуг по перевозке пассажиров скоростными поездами Интерсити +, предусматривающего возмещение сумм налога на добавленную стоимость из бюджета, ввести освобождение таких операций от налогообложения налогом на добавленную стоимость, а также ограничить срок действия указанной льготы до 1 января 2017 года», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как уточнили УНИАН в Украинской скоростной железнодорожной компании (УСЖК), на сегодня билеты на поезда Интерсити+ облагаются по нулевой ставке НДС согласно ст. 195 Налогового кодекса. При этом кодекс не ограничивает сроки действия этой льготы.

Как сообщал УНИАН, проект изменений в Налоговый кодекс Украины, которыми вместо применения нулевой ставки НДС на услуги по перевозке пассажиров скоростными поездами Интерсити+ такие услуги освобождались от НДС, уже вносился в парламент в сентябре 2012 года.

Обложение налогом на добавленную стоимость по нулевой ставке услуг по перевозке пассажиров скоростными электропоездами Интерсити+ было введено в соответствии с законом Украины от 5 июля 2012 г. "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно государственной налоговой службы и в связи с проведением административной реформы в Украине".

Справка УНИАН. Поезд категории Интерсити+ (ИС+) - дневной скоростной поезд, курсирующий в прямом сообщении с маршрутной скоростью 90 км/ч и более при допустимой скорости до 200 км/ч. В составе поезда вагоны с местами для сидения 1-го и 2-го класса.

К классу ИС+ относятся электропоезда “Украинский экспресс” производства Hyundai Rotem, которые курсируют по железным дорогам Украины между Киевом и Донецком, Львовом и Харьковом с конца мая 2012 года.

Поезда Skoda относятся к классу Интерсити.