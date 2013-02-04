Авиакомпания Air Onix с летнего расписания будет выполнять рейсы по 5 направлениям

Авиакомпания Air Onix (Симферополь) утвердила расписание сети своих основных маршрутов в 2013 году, согласно которому, начиная с летнего расписания, авиакомпания будет выполнять круглогодичные рейсы по 5 маршрутам, в том числе - 4 международным.

Как говорится в сообщении компании, в частности, компания будет выполнять ежедневные рейсы на направлении Симферополь – Москва (Домодедово) – Симферополь, раз в неделю — рейсы на направлении Симферополь – Тель-Авив – Симферополь, три раза в неделю Симферополь – Стамбул (Сабиха) – Симферополь, 4 раза в неделю на направлении Киев – Братислава – Киев.

Кроме того, авиакомпания будет осуществлять ежедневные рейсы на направлении Симферополь – Киев – Симферополь.

Компания также сообщает, что в ближайшее время будут также открыты продажи на других направлениях, на которых компания возобновляет рейсы в летний период, а также открыты продажи новых направлений.

Справка УНИАН. Авиакомпания Air Onix («Эйр Оникс») основана в 2007 году, полеты начала с 2012 года. Базовый аэропорт - Международный аэропорт «Симферополь».

Флот компании состоит из трех самолетов Boeing 737-300/500 (142 кресла).