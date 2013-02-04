Киевский метрополитен в этом году получит 50 новых вагонов

В течение этого года Киевский метрополитен получит 50 новых вагонов российского производства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник столичного метрополитена Владимир Федоренко в интервью журналистам в КГГА.

"Мы будем получать новый подвижной состав. Планируем получить 50 вагонов в течение года. Это довольно существенная партия, потому что изготовить 50 вагонов не так просто. Производитель – вагоностроительный завод из Санкт-Петербурга ("Вагонмаш" - УНИАН). Он победил в тендере", - сказал начальник столичной подземки.

По его словам, новый подвижной состав будет поставляться на предприятие партиями по 5 вагонов. В.Федоренко сообщил, что первые вагоны киевляне смогут увидеть уже в первом квартале этого года.

"Они несколько усовершенствованы по техническому заданию. Там раздвижные двери, а не двери, которые открывались движением "вперед". Такие двери надежнее для количества наших пассажиров, которые, бывает, не дают закрыть вагоны", - сказал он.

Как сообщалось, в 2010 году председатель КГГА Александр Попов заявлял о намерениях закупить 50 вагонов для столичного метрополитена по цене приблизительно 8 млн. грн за вагон.