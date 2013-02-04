Киевскому метро срочно необходимо 15 млн грн на замену рельсов

Киевскому метрополитену срочно требуется 15 млн грн для замены изношенных 8 километров рельсов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник столичного метрополитена Владимир Федоренко сегодня в интервью журналистам в КГГА.

"Денег на замену шпал не было выделено, и они не выделялись. Нужно 15 миллионов на приобретение рельсов для их замены", - подчеркнул начальник столичной подземки.

По его словам, метрополитен ожидает получить деньги как можно скорее после принятия бюджета Киева на текущий год.

В.Федоренко подчеркнул, что около 8 километров рельсов на разных участках метрополитена превысили свои возможности эксплуатации на 10-15%, в связи с этим скорость метро на некоторых участках временно уменьшена.

Вместе с тем он отметил, что пассажиры замедления движения не почувствуют, потому что на участках, где рельсы находятся в удовлетворительном состоянии, поезда метро будут двигаться быстрее. В.Федоренко сообщил, что в таком режиме метро может функционировать не дольше нескольких месяцев.

Как сообщал УНИАН, 31 января в Киевском метрополитене заявили, что недофинансирование потребностей может вынудить предприятие прибегнуть к уменьшению скорости движения поездов на тех участках, где колеи отслужили свой срок, а дальнейшая их эксплуатация в таком состоянии может привести к прекращению движения поездов по ним.

Как отмечается в сообщении, недофинансирование потребностей и невозмещение расходов на перевозку льготников из государственного и местного бюджетов, а также несоответствие действующего тарифа на проезд себестоимости перевозок привели к системному ухудшению финансового состояния метрополитена. По итогам хозяйственной деятельности предприятия в 2012 году убыток составил 345 млн. грн.

В свою очередь в КГГА заверили, что ситуация, которая сложилась в Киевском метрополитене, стабилизируется после принятия бюджета столицы.

По словам заместителя председателя КГГА Анатолия Голубченко, в горгосадминистрации был пересмотрен проект Программы социально-экономического и культурного развития Киева на 2013 год и найдена необходимая сумма средств для замены рельсов, деревянных шпал и мостовых брусьев, а также для частичного ремонта эскалаторного хозяйства КП «Киевский метрополитен».

Справка УНИАН. Столичный метрополитен состоит из трех действующих линий общей протяженностью почти 64 километра и 51 станции.

Ежедневный объем перевозок составляет около 1,7 миллиона пассажиров.