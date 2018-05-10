Украинские туристы изменили направлениям

В 2012 году украинцы активно меняли традиционные места зарубежного отдыха — стали меньше ездить в Египет и Турцию, а больше в Грецию, Испанию, на Кипр и в ОАЭ. Туроператоры предполагают, что так будет и дальше, если авиаперевозчики не предложат новых маршрутов.

Революции перекрывают турпоток

Куда украинцы ездят на отдых — точно не знает никто. Гостуризмкурортов такой статистики не ведет и данных не собирает. Туроператоры, которые занимаются вывозом организованных туристов, консолидированные данные тоже не подсчитывает. Для понимания ситуации приходится ориентироваться на цифры, которые может предоставить Государственная пограничная служба, однако и эти цифры не дают абсолютно точной информации, а показывают, сколько человек пересекали государственную границу в том или ином направлении.

Тем не менее, если учесть, что среднестатистический украинец ездит в отпуск за рубеж раз в год, и не ездит на заграничные курорты по делам, на данные Госпогранслужбы вполне можно ориентироваться.

Итак, согласно цифрам, которые нам предоставили в Госпогранслужбе, в 2012 году количество украинцев, выехавших в традиционных туристических направлениях, менялось в пределах 3-23%. И только в одиозные страны поток падал в разы.

В частности, число отдохнувших в Египте сократилось на 3,23% по сравнению с 2011 годом — до 300 тысяч человек. В Турции отдохнуло 598 тысяч украинцев (число выехавших сократилось на 8,8%), в Таиланде - 23 тыс. человек (на 8% меньше).

По словам представителей туристического бизнеса, снижение числа отдыхающих в Египте было связано, в первую очередь, с нестабильной ситуацией в этой стране, в которой до сих пор не ослабевают революционные настроения — даже несмотря на относительное спокойствие в традиционных Хургаде, Шарм-Аль-Шейхе и Табе, украинцы не очень хотят ехать в неспокойные места.

А вот снижение турпотока в Турцию некоторые аналитики объясняют тем, что эти популярные среди жителей СНГ курортные места, очевидно, поддались традиционному искушению «раскрученного» места и повысили цену — в результате Турция недосчиталась около 60 тыс. украинцев.

Лидером же по сокращению турпотока стал неспокойный Тунис - количество выехавших в эту страну из Украины в прошлом году сократилось в 10 раз — до 200 человек. И это при том, что в последние, "доэкстремистские" годы, Тунис начал было завоевывать симпатии отдыхающих украинцев. Причиной такого спада были беспорядки, продолжавшиеся в стране целый год и организованные, по заявлениям официальных властей Туниса, «религиозными экстремистами и уголовными элементами”.

Всплеск интереса к Эмиратам и Греции - пропаганда и авиаперевозки

По данным Госпоргранслужбы, в 2012 году наибольший приток украинцев ощутили ОАЭ, куда выезжали 152 тыс. человек - на 33,3% больше, чем годом ранее. Директор компании «Натали Турс Украина» Алексей Корнеев объясняет это как хорошей пропагандистской работой туроператоров, так и политической стабильностью самих эмиратов. «Тенденция увеличения турпотока по направлению ОАЭ, в значительной степени объясняется хорошей работой туроператоров на украинском туррынке. Кроме того, рост потока в ОАЭ можно объяснить и тем, что государство является одним из самых политически и социально стабильных в данном регионе», - говорит господин Корнеев. Возглавляемая им компания «Натали Турс Украина» в 2012 году отправила около 45 тыс. туристов из 152 тыс. выезжавших в ОАЭ украинцев.

Значительное увеличение количества украинских туристов ощутила и Греция. В 2012 году сюда приехало 125 тыс. человек — на 24% больше, чем в 2011 году. Как объяснил УНИАН Александр Атлас, генеральный директор компании «Музинидис-тревел-Киев», которая за летний сезон 2012 году отправила в Грецию из Украины около 30 тыс. туристов, одним из главных факторов такого роста стало внимание греческих властей к туристической отрасли, которое способствовало развитию греческих туроператоров и мест размещения, и опять же смягчившаяся политика греческого консульства в вопросе выдачи виз.

Кроме того, по словам Атласа, «греческие операторы изменили ценовую политику и стали делать максимально привлекательными цены». Благодаря стечению этих факторов «Музинидис Тревел» открыл в Украине несколько филиалов, что позволило увеличить туропоток из регионов. К тому же в 2012 году в Украину стали активно летать греческие авиакомпании, украинские аэропорты ведут переговоры с новыми греческими авиперевозчиками. «Авиакомпания «Астра» в 12013 году увеличит количество вылетов из Украины в Грецию, в частности, из Луганска, Одессы и Запооржья, - говорит А. Атлас. - Все операторы увеличивают в 2013 году полетную программу на Грецию». По его словам, такая активность перевозчиков повысит конкуренцию среди туроператоров, что позволит сдержать цены на 2013 год.

Также очень востребованной в 2012 году у украинских туристов была Испания. На сегодня нет данных, сколько именно человек отравились туда на отдых, однако, по словам туроператоров, рост направления был весьма значительным. Это стало возможным опять таки благодаря лояльности консульств. «Последние 2 года у отечественных туристов повысился интерес к данному направлению, хотя до этого украинцы не так часто останавливали выбор места своего отдыха на Испании, поскольку боялись получить отказ в выдаче визы, - говорит А.Корнеев. - Сейчас, когда консульство Испании демонстрирует лояльность к украинским туристам, мы отмечаем значительное увеличение роста турпотока». По словам Корнеева, в летнем сезоне 2012 году «Натали Турс Украина» отправила в Испанию около 30 тыс. туристов — в 2 раза больше, чем в 2011 году, а отказов в получении виз получили менее десятка человек.

Кроме ОАЭ, Испании и Греции в 2012 году Украинцев привлекли и другие страны. В частности, количество выезжавших на Кипр в 2012 году выросло на 17,4% по сравнению с 2011 годом — до 27 тыс. человек, в Болгарию — на 12,8% - до 53 тыс. человек, в Черногорию — на 8,33%, до 39 тыс. человек, в Израиль — на 2,88%, до 143 тыс. человек.

Куда полетим без «АэроСвита»

На сегодня украинцы пока не очень озабочены тем, каким будет туристический сезон 2013 года, однако уже с наступлением первых весенних дней этот вопрос станет достаточно актуальным.

Учитывая, что налаженное авиасообщение играет существенную роль в увеличении туристического потока, многие задаются вопросом - отразятся ли на турбизнесе банкротства различных авиакомпаний, о которых узнали в начале года.

По крайней мере, туроператоры пока не высказывают обеспокоенности, что на туристическом рынке как-то отразится ситуация, в частности, с банкротством авиакомпании «АэроСвит». Такое спокойствие обусловлено тем, что на популярные и востребованные направления обязательно найдутся новые перевозчики — сегодня авиакомпании застыли на низком старте и только ждут, когда Госавиаслужба начнет распределение маршрутов «АэроСвита». Впрочем, до этого момента еще ой как далеко.

Кроме того, нужно учитывать, что массовый туризм строится на чартерных рейсах, которые туроператоры заказывают у компаний «Роза ветров», «Хорс» других. «Все летние программы на 2013 год будут верстаться на парке самолетов чартерных авиакомпаний, которые полностью удовлетворяют потребности туроператоров, которые на сегодня есть». - считает глава Всеукраинской ассоциации туроператоров (ВАТО) Игорь Голубаха. «Рейсы, которые выполнял «АэроСвит», займут другие авиакомпании, например, «Роза ветров», МАУ. Всегда есть замена», - говорит А. Атлас.

По словам Корнеева, в скорейшей стабилизации ситуации на рынке авиаперевозок заинтересованы как туристические власти Украины и принимающих стран, так и крупные туроператоры и авиаперевозчики. «Например, в настоящий момент, отсутствует прямой перелет в Ларнаку ( город на юго-восточном берегу Кипра - ред. ), который ранее выполняла авиакомпания "АэроСвит". В восстановлении прямого сообщения заинтересованы как работающие на украинском рынке авиакомпании, так и власти Республики Кипр", - говорит он.

Руководитель пресс-службы Ассоциации лидеров турбизнеса (АЛТУ) Юлия Олейник отмечает, что могут возникнуть некоторые сложности с направлением на Хошимин, расположенный на юге Вьетнама, куда «АэроСвит» выполнял беспересадочный полет. Впрочем рынок они не обрушат: «Очевидно, что если полет будет выполнять другая авиакомпания, то он будет с пересадкой. Но для тех туристов, которые хотят посетить Вьетнам, это не будет большой проблемой. Возможно, предложения от других авиакомпаний даже с пересадкой будут выгоднее», добавляет она.

В АЛТУ также отмечают, что в Украине становится все более заметной мировая тенденция развития индивидуального туризма, когда турист сам выбирает себе место отдыха, сам покупает билеты и сам решает, как ему туда добраться и как оттуда вернуться. Кроме чувства свободы и возможности самостоятельно решать, какие экскурсии посетить, это позволяет туристам сэкономить деньги. Возможно, операторам выездного туризма в 2013 году придется учитывать и эту тенденцию, во всяком случае, ожидать существенного подорожания отдыха за рубежом вряд ли стоит.

Анна Левченко (УНИАН)