Украина и Беларусь будут совместно бороться с контрабандой при авиаперевозках

Минск. Руководители подразделений таможенных органов Беларуси и Украины подписали протокол о взаимодействии в сфере борьбы с таможенными правонарушениями на канале авиационных перевозок.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета Беларуси.

«Документ подписан в ходе рабочей встречи в пункте пропуска «Новая Гута» на белорусско-украинской границе начальником управления организации борьбы с контрабандой и административными таможенными правонарушениями ГТК Беларуси Павлом Лобачевым и начальником департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Государственной таможенной службы Украины Александром Попивняком», - говорится в сообщении ГТК Беларуси.

Кроме этого руководители таможенных органов двух стран рассмотрели актуальные вопросы взаимодействия сторон по эффективному противодействию контрабанде, коммерческому мошенничеству и иным формам транснациональной преступности во внешнеторговой сфере.

Также стороны приняли план практических мероприятий таможенных органов Беларуси и Украины в правоохранительной сфере на 2013 год.

Как сообщал УНИАН, 23 января председатель Государственной пограничной службы Украины Николай Литвин и председатель Государственного пограничного комитета Беларуси Александр Боечко утвердили План сотрудничества между погранведомствами двух стран на 2013-2014 годы.