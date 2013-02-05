ПЖД направит 230,6 млн грн на внедрение скоростного движения Днепропетровск-Симферополь

В 2013 году Приднепровская железная дорога запланировала значительные объемы работ по внедрению скоростного движения по маршруту Днепропетровск-Симферополь стоимостью около 230,6 млн грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре ПЖД.

«Согласно Концепции внедрения скоростного движения на железных дорогах Украины, Приднепровская железная дорога в 2013 году запланировала открыть движение скоростных поездов класса «Интерсити» (Skoda) по маршруту Днепропетровск-Симферополь», - говорится в сообщении пресс-центра ПЖД.

На крымском направлении предусмотрено выполнить комплекс работ по подготовке железнодорожной инфраструктуры к внедрению скоростных пассажирских перевозок.

В частности, предстоит модернизировать 36,3 км пути, капитально отремонтировать 2,4 км, провести средний и комплексно-оздоровительный ремонт 85,1 км пути. Также запланировано обновить и отремонтировать 37 комплектов стрелочных переводов.

В текущем году энергетики магистрали планируют выполнить ревизию 713 км контактной сети, заменить ее дефектные детали, обновить 6,05 км несущего троса и контактного провода, более 760 изоляторов, а также провести модернизацию 0,5 км линий автоблокировки и постоянного электроснабжения, освещения станций, переездов и платформ и др.

Кроме того, на ПЖД проведут ревизию и ремонт устройств автоблокировки и электроцентрализации на участке длиной 357 км, отремонтируют 1,45 км магистрального кабеля, аппаратуру, опоры и кабельные сети оповещения, заменят около 5 тысяч единиц бордюров и плитки.

Предприятие также отремонтирует и оборудует 12 пассажирских платформ и 18 железнодорожных зданий.

Как сообщал УНИАН, ПЖД в 2012 году направила на работы по ремонту и модернизации путевого хозяйства 594,2 млн грн, в том числе на капитальный ремонт инженерных сооружений 20,4 млн грн, на капремонт земляного полотна – 10,8 млн грн.

В начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.