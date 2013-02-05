БЖД вводит электронные билеты

Минск. С 5 февраля 2013 года Белорусская железная дорога вводит электронные билеты на все поезда межрегиональных линий эконом-класса и региональных бизнес-класса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре БЖД.

«Ранее электронные билеты можно было приобрести только на 4 поезда, отправлением из Бреста до Минска, Могилева и Витебска», - отметили на БЖД.

Пассажиры, оформившие билеты через Интернет, при посадке в поезд должны предъявлять документ, удостоверяющий личность.

Как рассказали на БЖД, для возврата денежных средств в случае отмены заказа пассажиры должны обратиться в билетную кассу.

Справка УНИАН. В мае 2007 года на БЖД был введен новый вид услуг для населения – заказ и доставка пассажирских билетов через Интернет, а в кассах вокзалов наиболее крупных станций было установлено оборудование для организации безналичных расчетов за приобретаемые проездные документы с использованием банковских пластиковых карточек.

10 февраля 2011 года БЖД запустила в опытную эксплуатацию онлайн-систему продажи проездных документов по банковским карточкам через сеть Интернет с использованием системы «Интернет-банкинг» открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк».

В состав Белорусской железной дороги входит 6 отделений (унитарных предприятий). Это Минское, Барановичское, Брестское, Гомельское, Могилевское и Витебское отделения, объединяющие 366 крупных и малых станций.

Эксплуатационная длина Белорусской железной дороги составляет 5502,6 км