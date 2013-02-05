Украина и Россия договорились снять ограничения авиарейсов Киев-Москва

Госавиаслужба Украины и Минтранс России договорились снять ограничения по количеству назначенных авиапредприятий и количеству частоты выполнения рейсов на направлении Киев-Москва.

Как говорится в письмах авиационных властей, размещенных на сайте Росавиации, кроме того, Росавиация поддерживает предложение Украины по снятию ограничений на выполнение чартерных рейсов авиаперевозчиками Украины и России, а также об отмене необходимости согласования полетов между назначенными авиапредприятиями сторон.

Также будут сняты ограничения по количеству рейсов при полетах украинских авиакомпаний с использованием транссибирского маршрута.

При этом Росавиация предлагает считать достигнутые договоренности временными до момента внесения соответствующих изменений в межправительственное соглашение о воздушном сообщении от 12 января 1994 года.

С летнего сезона 2012 года между Украиной и Россией действует новый порядок эксплуатации воздушных линий. В частности, были сняты ограничения по числу назначенных авиаперевозчиков и числу полетов на всех линиях между странами за исключением маршрута Киев-Москва.

Летом 2012 года квота на число рейсов между Киевом и Москвой была увеличена с 49 до 56 рейсов в неделю для каждой из сторон.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Государственная авиационная служба Украины выдала разрешение авиакомпании "ЮТэйр-Украина" на выполнение регулярных рейсов из Киева в Москву, Санкт-Петербург и Калининград.