ПЖД в январе увеличила платежи в бюджет и социальные фонды на 14,4%

Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» (ПЖД) в январе 2013 года увеличило перечисления в бюджеты разных уровней и целевые фонды социального страхования на 14,4% по сравнению с январем прошлого года – до 254, 82 млн грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, в январе в госбюджет магистраль перечислила около 132,685 млн грн, в целевые фонды социального страхования – 87,713 млн грн, в местные бюджеты – 34,422 млн грн.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году Приднепровская железная дорога перечислила в бюджеты всех уровней и целевые фонды 2,637 млрд грн. В частности, в госбюджет дорога направила около 1,082 млрд грн, в том числе НДС — 860,506 млн грн, в местные бюджеты — 440,645 млн грн, взносы в государственные целевые фонды социального страхования составили 1,115 млрд грн.

В начале 2012 года ПЖД заявила о намерении выпустить еврооблигации на 175 млн долл.

Справка УНИАН. Государственное предприятие «Приднепровская железная дорога» - одна из крупнейших железных дорог Украины. Ежегодно она перевозит более 227 млн тонн грузов и более 90 млн пассажиров. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.