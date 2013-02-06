ПЖД в январе сохранила перевозку грузов на уровне более 9 млн тонн

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в январе 2013 года перевезла 9,138 млн тонн грузов — на 1,48% меньше, чем в январе 2012 года.

Как сообщает пресс-служба ПЖД, в частности, во внутреннем сообщении дорога перевезла 5,515 млн тонн грузов, в том числе каменного угля — 1,232 млн тонн, кокса — 101,5 тыс. тонн, нефти и нефтепродуктов — 113,9 тыс. тонн, флюсов — 270,1 тыс. тонн, руды железной и марганцевой — 3,138 млн тонн, черных металлов — 166,4 тыс. тонн, лома черных металлов — 62,9 тыс. тонн, строительных грузов — 65,5 тыс. тонн, промышленного сырья и формовочных материалов — 195,7 тыс. тонн, цемента — 28,5 тыс. тонн, зерна — 6,5 тыс. тонн и др.

На экспорт в январе 2013 года ПЖД перевезла 3,623 млн тонн грузов, в частности кокса — 19 тыс. тонн, руды железной и марганцевой — 2 млн 244,4 тыс. тонн, черных металлов — 1 млн 16,9 тыс. тонн, химических минеральных удобрений — 72,7 тыс. тонн, строительных грузов — 91,9 тыс. тонн, зерна — 14 тыс. тонн.

Как сообщал УНИАН, в январе 2012 года ПЖД увеличила перевозку грузов на 3,2% по сравнению с январем 2011 года — до 9,275 млн. тонн.

В 2012 году ПЖД перевезла 115,331 млн тонн грузов — на 1,2% меньше, чем по итогам 2011 года.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога — одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.