«Киевстар» сменил главу набсовета

Главой наблюдательного совета оператора мобильной связи - Акционерного общества «Киевстар» назначен Ян Тигиссен, сообщается в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР).

Как отмечается в сообщении, бывший глава набсовета "Киевстара" Джо Лундер был уволен с данной должности в связи с перераспределением функций внутри набсовета.

Напомним, до своего назначения Ян Тигиссен был членом набсовета "Киевстара", до этого занимал руководящие посты в VimpelCom Ltd.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd. входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс.

Общий доход «Киевстара» в 2011 году составил почти 13,1 млрд грн.