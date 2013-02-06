«Укрзализныця» рассказала, что нужно для увеличения транзитных перевозок

Для увеличения транзитных перевозок необходимо применение сквозных тарифов на перевозку транзитных грузов железнодорожным и морским транспортом, сообщил заместитель генерального директора Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") Петр Науменко во вторник, 5 февраля, в ходе совместного совещания железнодорожников, портовиков, контролирующих органов, грузоотправителей, операторов и руководства Министерства инфраструктуры Украины

Он также отметил необходимость интеграции автоматизированных информационных систем для дистанционного обмена данными о грузе, направленных на упрощение перевозочного процесса.

«Рынок грузоперевозок динамично меняется, требует быстрого реагирования и сотрудничества не только участников перевозочного процесса, но и контролирующих органов для уменьшения задержек грузов на пограничных станциях из-за всевозможных проверок и сокращения срока выдачи отдельных разрешительных документов», - сказал П.Науменко.

Участники совещания также отметили необходимость создания комфортной транспортной среды для грузоотправителей и изменений в существующем законодательстве, в частности в вопросах контейнерных перевозок.

На совещании было принято решение создать рабочую группу для наработки действенных механизмов наращивания объемов транзитных перевозок и формирования благоприятной тарифной политики.

Справка УНИАН. В 2012 году объемы транзитных перевозок грузов железнодорожным транспортом Украины уменьшились на 17,9% – до 41,9 млн тонн.

В частности, транзит каменного угля сократился на 1 млн тонн, нефти и нефтепродуктов – на 4,5 млн тонн, химических и минеральных удобрений – на 2,2 млн тонн и других грузов.

Перевалка транзитных грузов в портах за прошлый год уменьшилась на 6 млн тонн – до 33,8 млн тонн.

Наибольшее падение объемов перевалки транзитных грузов наблюдается в морских торговых портах «Одесса» и «Южный».