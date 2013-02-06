ДЖД в январе сократила погрузку на 11%

Донецкая железная дорога (ДЖД) в январе 2013 года сократила погрузку на 11% по сравнению с январем 2012 года — до 10,1 млн тонн.

Как сообщает ДЖД, в январе среднесуточная погрузка составила 325 тыс. тонн — на 12% меньше, чем было запланировано.

В январе ДЖД погрузила 5,8 млн тонн каменного угля — на 5,8% меньше, чем в январе 2012 года, в среднем в сутки - 187,8 тыс. тонн (2739 вагонов).

Кроме того, ежесуточно дорога грузила 42,7 тыс. тонн черных металлов, 28 тыс. тонн флюсов, 26,5 тыс. тонн кокса.

«Спад промышленного производства и отсутствие рынка сбыта в горно-металлургическом комплексе ощутимо сказались на выполнении плановых показателей по перевозке грузов железнодорожным транспортом», - говорится в сообщении ДЖД.

Как сообщал УНИАН, Донецкая железная дорога в 2012 году сократила погрузку на 7,1% по сравнению с 2011 годом — до 142,6 млн тонн грузов.

ДЖД отобрала банк Morgan Stanley & Co. International plc для организации выпуска еврооблигаций на 225 млн долл.

Справка УНИАН. Донецкая железная дорога является составной частью Государственной администрации железнодорожного транспорта «Укрзализныця». Донецкая магистраль пролегает по территории Донецкой, Луганской, частично Запорожской, Днепропетровской и Харьковской областей. Эксплуатационная длина магистрали составляет 2,813 тыс. км (около 13% общей длины железных дорог Украины).

На долю ДЖД приходится около 38% от общих объемов грузоперевозок железных дорог Украины.