«Аэрофлот» имеет претензии к флагману российского авиапрома Sukhoi SuperJet 100

Москва. Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» выдвинула претензии к надежности флагмана российского авиапрома Sukhoi SuperJet 100, который является основным конкурентом украинско-российского Ан-148/158.

Об этом сообщает газета «Коммерсант» от 6 февраля 2013 года.

«У «Аэрофлота» есть претензии к уровню надежности флагмана российского авиапрома Sukhoi SuperJet 100 (SSJ-100). В 2012 году на десять воздушных судов этого типа (8% самолетного парка «Аэрофлота») пришлось 40% всех инцидентов, связанных с отказами авиационной техники», - сообщает издание.

По данным «Аэрофлота», в 2012 году больше всего случаев неисправностей на SSJ-100 пришлось на системы кондиционирования (9) и управления воздушным судном (7). Еще шесть инцидентов вызваны сбоями в системе уборки/выпуска шасси, один — неполадками противопожарного оборудования и еще один — конструкционными особенностями двигателя SSJ-100. При этом наиболее серьезными стали инциденты, связанные с надежностью системы управления шасси SSJ-100, указано в презентации авиакомпании.

Сообщается, что «Аэрофлот» планирует перевести все самолеты SSJ-100 «на баланс обособленного подразделения в городе Пермь». Этот вопрос обсуждается в связи с планами по открытию пермского филиала «Аэрофлота» (сейчас там есть его представительство), подтвердил "Ъ" один из членов совета. Планы по переводу лайнеров SSJ-100 в Пермь связаны с перегруженностью аэропорта «Шереметьево» и имеют целью снижение операционных затрат «Аэрофлота», поскольку «создание авиаэскадрильи в Перми имеет налоговые преимущества», указано в пояснительной записке к документу.

Насколько такое решение может улучшить статистику летных происшествий «Аэрофлота», в самой авиакомпании вчера пояснить не смогли.

«Претензии к SSJ-100 есть, как к любому другому самолету на этапе запуска в эксплуатацию, есть они и к Boeing 787 Dreamliner. Но недостатки SSJ-100 не носят системного характера, они устранимы»,— заявили в «Аэрофлоте».

При этом газета отмечает, что это не первый случай критики SSJ-100 со стороны авиаперевозчика. Так, прошлой весной на коллегии Росавиации представитель «Аэрофлота» заявил, что уровень исправности SSJ оказался на 17-45% ниже, чем в среднем по парку авиакомпании.

В то же время, газета «Московский комсомолец» от 1 февраля сообщает, что уже в этом году в ходе эксплуатации самолетов SSJ произошло несколько технических отказов, причем дважды – на воздушных судах, следующих из украинских аэропортов.

Так, 18 января в «Шереметьево» на рейсе Москва — Нижний Новгород ночью после взлета не убралась носовая стойка шасси. 22 января аналогичная ситуация произошла на рейсе Харьков — Москва. Позже аналогичная ситуация (неуборка шасси) у SSJ 100 на рейсе Донецк — Москва.

«А они (производители SSJ 100 — УНИАН) с прежним энтузиазмом уверяют, что, кроме Индонезии, SSJ-100 покупают Италия, Лаос, Мексика… Хотя меня лично мучает другой вопрос: почему его не покупает Владимир Путин, который лично курировал этот проект? Купил бы его для президентского авиаотряда и летал по миру, демонстрируя надежность и безопасность российской авиатехники. Но вместо этого в декабре 2011 года Управление делами Президента РФ заключило договор на поставку двух Ан-148-100ЕА. Почему? Он надежней. А на SSJ-100, выходит, будем летать мы, чтобы хоть как-то оправдать «эффективность вложения» в него бюджетных расходов», — пишет корреспондент МК.

Также в статье отмечается, что 80% импортных комплектующих SSJ не обеспечивают ему высокое качество. Сообщается, что на совещании у министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова 18 июня 2012 года по вопросу «О качестве поставляемых авиакомпаниям самолетов SSJ-100» сказано: «Основными проблемными вопросами по результатам 1 года эксплуатации самолетов SSJ-95В являются: неудовлетворительное качество сборки и конструктивно-производственные недостатки; недостатки эксплуатационной документации; неотлаженная система послепродажной поддержки; логистика запчастей; уровень безопасности полетов. За год эксплуатации SSJ «было выявлено и устранено 1088 неисправностей (из них: 533 были выявлены в полете, 555 обнаружены на земле).

При этом МК приводит мнение неназванного российского эксперта в сфере авиации, который сравнивает SSJ-100 с аналогами.

«Ан-148 начал летать раньше SSJ, поэтому сегодня все его показатели намного лучше. И главный критерий оценки: есть ли при эксплуатации прогресс или нет. По Ан-148 достигнуты просто фантастические показатели! Налет Ан-148 по отдельным месяцам — 400 часов, а средний по парку — 300. Bombardier Q400 в «Аугсбургских авиалиниях» летает по 400 часов ежемесячно. То есть перевозчик на Ан-148-100В достиг европейского уровня, а эксплуатант на SSJ-100 — нет. По данным первой половины 2012 года, максимальный месячный налет SSJ-100 — 240 часов, а средний по парку — порядка 150. За май 2012 года на парке из шести Ан-148-100В выполнено 943 рейса, а на восьми SSJ-100 — 586 рейсов. Однако нам не устают твердить о существующем «10-15-процентном преимуществе SSJ-100 над ближайшими конкурентами», — отмечает эксперт.

Справка УНИАН. Ан-148 – региональный ближнемагистральный самолет, рассчитанный на комфортную перевозку 68 пассажиров. Дальность полета составляет 3,5 тыс. км, крейсерская скорость – 800-870 км/час. Особенностью этого типа воздушных судов является высокое расположение двигателей, что позволяет самолету осуществлять взлеты и посадки даже на аэродромах с низким качеством покрытия. Современное бортовое оборудование делает возможной посадку машины в сложных метеорологических и ночных условиях. Самолет спроектирован киевским АНТК имени Антонова, в программе производства задействованы завод "Авиант" в Украине и "Воронежское акционерное самолетостроительное общество" в России.

Sukhoi Superjet 100 — российский ближнемагистральный пассажирский самолет, разработанный компанией «Гражданские самолеты Сухого» совместно с рядом зарубежных компаний. Прямые конкуренты Superjet 100 — самолеты Embraer серии E-Jet, Bombardier CRJ серии, ARJ21, Ан-148 (Ан-158), Ту -334, Mitsubishi Regional Jet.