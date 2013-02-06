Перевозки поездом «Викинг» с начала его запуска возросли более чем в 100 раз

Минск. Перевозки поездом комбинированного транспорта «Викинг», который проходит через территорию Украины, Беларуси и Литвы, с начала его запуска в 2003 году увеличились более чем в 100 раз – до 58,9 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте (TEU).

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом сообщили в пресс-центре Белорусской железной дороги (БЖД).

«Если в 2003 году в составе «Викинга» проследовало чуть более 500 вагонов, то в 2012 году перевезено более чем в 100 раз больше — 58,9 тыс. контейнеров в двадцатифутовом эквиваленте», - подчеркнули в пресс-центре БЖД.

Также в пресс-службе отметили, что сегодня исполняется 10 лет со дня первого рейса поезда комбинированного транспорта «Викинг». Первый «Викинг» был отправлен 6 февраля 2003 года из Одессы.

Основной целью реализации проекта поезда «Викинг» было расширение трансконтинентальных связей стран Скандинавского полуострова и стран бассейна Черного моря с использованием IХ международного транспортного коридора, отметили на БЖД.

За десятилетний период проект стал успешным и широко узнаваемым. Поезд курсирует на регулярной основе, а объем перевозок поездом «Викинг» с каждым годом увеличивается.

По словам начальника службы грузовой работы и внешнеэкономической деятельности БЖД Александра Станкевича, все участники проекта сегодня заинтересованы в его дальнейшем развитии по привлечению грузопотока по девятому транспортному коридору (Хельсинки/Калининград/Клайпеда–Вильнюс–Минск–Киев–Одесса/Александруполис).

«А для этого у них есть все – одна колея, высокоразвитая транспортная структура, большой опыт, отработанные технологии», – сказал А.Станкевич.

Также рассматривается дальнейшее расширение географии курсирования поезда в направлении Черное море – Балтийское море и обратно.

По информации пресс-центра БЖД, в феврале в Вильнюсе планируется встреча руководителей Белорусской железной дороги и АО «Литовские железные дороги», во время которой стороны, в том числе будут обсуждать актуальные вопросы перспективного развития грузоперевозок.

«В целях дальнейшего развития и увеличения объемов грузоперевозок в декабре 2012 года к проекту «Викинг» присоединилось ЕООД «БЖД - Грузовые перевозки» (Болгария)», - подчеркнули на БЖД.

Как сообщал УНИАН, за 11 месяцев 2012 года по территории Украины поездом комбинированного транспорта «Викинг» перевезено 12,779 тыс. TEU, что в 4,5 раза больше, чем за аналогичный период 2011 года.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» является примером скоординированного взаимодействия железнодорожных администраций Беларуси, Литвы и Украины. В его составе перевозятся грузы в страны бассейнов Балтийского и Черного морей, а также Африки, Америки, Ближнего Востока, Азии. В состав поезда включаются платформы с крупнотоннажными контейнерами, специализированные платформы с автопоездами, пассажирские вагоны для проезда водителей и проводников грузоотправителей.

Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года «Викинг» начал регулярное курсирование три раза в неделю. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.

В 2009 году Ассоциация европейских интермодальных перевозок признала поезд «Викинг» лучшим европейским проектом по перевозкам грузов из пункта А в пункт Б.