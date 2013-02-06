БЖД в этом году изготовит 8 маневровых тепловозов нового поколения

Минск. Белорусская железная дорога (БЖД) в рамках реализации проекта по изготовлению в локомотивном депо Лида тепловозов нового поколения в текущем году планирует изготовить 8 двухосных маневровых тепловозов серии ТМЭ3.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре БЖД.

«Одним из важнейших отличий тепловоза ТМЭ3 от его предшественников является значительно меньшая мощность, поскольку он предназначен для маневровой работы на малодеятельных станциях, на которых мощную технику использовать экономически нецелесообразно», - пояснили в пресс-центре.

Как отметили на БЖД, ТМЭ3 собран полностью из новых комплектующих и деталей в рамках технического задания, разработанного специалистами Белорусской железной дороги совместно с чешскими партнерами. В частности, на локомотив установлен дизельный двигатель Caterpillar С 15 с комбинированным охладителем, применен тяговый генератор переменного тока Siemens. Часть комплектующих ТМЭ3 будет производиться в Беларуси – это рама и ряд других деталей

«ТМЭ3 необходимы для поэтапной замены устаревших тепловозов ЧМЭ3. Новая техника соответствует самым высоким требованиям в области экологии, охраны здоровья обслуживающего персонала, безопасности эксплуатации. Использование ТМЭ3 позволит снизить расходы на эксплуатацию, техобслуживание и ремонт тепловозов. Ожидается, что расход топлива новыми локомотивами будет на 30% ниже, чем у ЧМЭ3, масла – на 70% ниже», - подчеркнули на БЖД.

Справка УНИАН. Первый маневровый локомотив ТМЭ3 был изготовлен в конце прошлого года. В настоящее время проводятся его приемочные испытания.

Разработка и производство локомотивов ТМЭ3 осуществляется в развитие начатого в конце 2010 года и рассчитанного до 2015 года инвестиционного проекта по модернизации и изготовлению в Беларуси маневровых тепловозов совместно с чешской компании «CZ LOKO».