В 2012 году ПЖД перевезла в спецвагонах 2,5 тыс. автомобилей

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2012 году перевезла 2 тыс. 503 частных автомобилей в специальных вагонах-автомобилевозах, курсирующих в составе поездов № 165/166 Днепропетровск-Киев и № 11/12 Киев – Симферополь.

В частности, из Днепропетровска в Киев и обратно в спецвагонах перевезено 1120 автомобилей, из Киева в Симферополь и обратно – 1 тыс. 383.

Справка УНИАН. Автомобилевоз - это двухъярусный вагон с 8 местами для легковых мало-и среднегабаритных автомобилей (максимально допустимая высота автомобиля - 1,7 м) общим объемом 10 тонн. Места снабжены блокировками автомобилей, а вагон надежно защищен металлической сеткой.