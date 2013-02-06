В Украине выросли тарифы на услуги связи

Индекс тарифов на услуги связи для предприятий, учреждений и организаций в Украине в январе 2013 года вырос по сравнению с январем 2012 года на 4,3%.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины.

В частности, тарифы на услуги местной фиксированной телефонной связи выросли на 7,1%, тарифы на услуги мобильной связи – на 6,4%.

Вместе с тем, тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за отчетный период снизились на 4,4%, а тарифы на услуги почтовой связи остались без изменений.

Также Госстат сообщает, что индекс тарифов на услуги связи для предприятий, учреждений и организаций в Украине в январе 2013 года по сравнении с декабрем 2012 года снизился на 0,5%. При этом в январе по сравнению с декабрем тарифы на услуги почтовой связи, местной фиксированной телефонной связи и мобильной связи остались без изменений. Тарифы на услуги междугородной и международной телефонной связи за отчетный период снизились на 2,7%.

Как сообщал УНИАН, тарифы на услуги связи для предприятий, учреждений и организаций в Украине в 2012 году увеличился по сравнению с 2011 годом на 2,8%.