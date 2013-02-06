ПЖД направит 12 млн грн на электрификацию Камыш Заря-Пологи-Запорожье

Приднепровская железная дорога (ПЖД) в 2013 году направит около 12 млн грн на электрификацию направления Камыш Заря-Пологи-Запорожье.

Как сообщили УНИАН в пресс-центре ПЖД, запланировано выполнить значительный объем работ на данном участке.

В частности, в течение года железнодорожники выполнят 153 км проектных работ по электрификации этого направления, заменят устаревшую аналоговую АТС на современную цифровую, модернизируют 4 устройства автоматической переездной сигнализации с заменой автоматических шлагбаумов на участках скоростного движения.

Кроме того, на предприятии подготовят 357 км систем автоматической блокировки и электрической централизации на участке ускоренного движения Запорожье-Симферополь, капитально отремонтируют 10 вагонных замедлителей и 40 км воздушной линии на участке Остряково - Евпатория Товарная.

Справка УНИАН. Приднепровская железная дорога — одна из крупнейших железных дорог Украины. Эксплуатационная путевая сеть ПЖД превышает 3200 км, что составляет почти 15% общегосударственной железнодорожной сети. ПЖД отправляет на внутренний и внешний рынки более 85% железорудного сырья, более половины проката черных металлов, является активным звеном международного транспортного коридора Европа-Азия.