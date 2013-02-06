Попов говорит, что городская электричка курсирует по оптимальному графику

Председатель Киевской горгосадминистрации Александр Попов считает, что городская электричка сейчас курсирует по оптимальному для города графику.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам.

«Проблема эксплуатации городской электрички – это недостаточное количество локомотивов, которые мы эксплуатируем с тем, чтобы обеспечить действительно ту активную деятельность этого проекта, как хотелось бы. И второй вопрос - это вопрос проезда через один железнодорожный мост, который мы имеем в районе Московского моста, для того, чтобы не мешать основным перевозкам. Прежде всего, это грузовые, товарные перевозки, которые сегодня есть у железной дороги», - объяснил А.Попов.

По его словам, первый вопрос можно решить, и он уже решается «за счет того, что у нас подписывается договор с «Укрзализныцей», и сейчас идет реконструкция нескольких локомотивов, которые мы в ближайшее время, думаю, на протяжении месяца, сможем получить для дальнейшей эксплуатации в условиях этого проекта».

«Что касается графика, то сегодня он оптимальный. И если у нас будет увеличение количества подвижного состава и потребность, мы будем дальше работать с «Укрзализныцей», чтобы все-таки увеличить время эксплуатации. Но сегодня такой возможности нет», - отметил А.Попов.

Справка УНИАН. Проект городской электрички реализует Юго-Западная железная дорога совместно с коммунальным предприятием «Киевпасстранс».

С января по сентябрь 2011 года работали две станции городской электрички - «Киев-Петровка» и «Троещина». В октябре 2011 года были открыты еще 12 станций.

С января 2012 года подвижной состав городской электрички в количестве 10 электропоездов передан на баланс КП «Киевпасстранс», который отныне несет ответственность за состояние подвижного состава городской электрички.

Юго-Западная железная дорога отвечает за надлежащее состояние железнодорожной инфраструктуры.

8 августа 2012 года председатель КГГА А.Попов сообщил, что Киев планирует увеличить подвижной состав городской электрички на три поезда.