«Укрзализныця» презентовала технологию продажи электронных билетов на поезда Интерсити+

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») сегодня, 6 февраля, презентовала технологию продажи электронных билетов на скоростные поезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+ производства Hyundai Rotem.

Как передает корреспондент УНИАН, электронный билет был презентован во время посадки пассажиров на поезд Киев-Донецк.

Продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда Интерсити+ внедряется в экспериментальном порядке с 5 февраля.

На первом этапе внедрения продажи электронных билетов технология будет использоваться на поездах категории Интерсити+, на втором этапе технологию продажи электронных проездных документов планируется применить на все пассажирские поезда внутреннего сообщения.

Технология предусматривает, что пассажиры, которые оформили проездные документы через Интернет на поезда категории Интерсити+, могут не обращаться в кассу за распечаткой билета на бланке проездного документа, как это было раньше, а смогут предъявлять самостоятельно распечатанный посадочный документ.

Стюарды поезда будут считывать штрих-код такого посадочного документа, проверять его легитимность и обеспечивать посадку пассажиров на поезд.

Для проверки посадочного документа поездные бригады стюардов и посадочные бригады будут использовать мобильные терминалы контроля документов.

Оформление электронных проездных документов прекращается за 1 час до отправления поезда с начальной станции маршрута, после этого билеты на поезда можно приобрести только в кассах.

Возврат неиспользованных проездных документов, оформленных через Интернет, осуществляется после распечатки заказа на бланке проездного документа, не позднее, чем за 1 час до отправления поезда с начальной станции.

«При оформлении посадочного документа необходимо обязательно указать имя и фамилию пассажира, который будет осуществлять поездку, и иметь с собой документы, подтверждающие личность», - предупреждает «Укрзализныця».

Посадочный документ, распечатанный пассажиром самостоятельно, содержит всю необходимую информацию о поездке: 20-разрядный номер электронного проездного документа, фамилия и имя пассажира, а также уникальный идентификатор условий заключенного договора на перевозку (направление, дата отправления, номер поезда, вагона, места и т.д.).

Справка УНИАН. Межрегиональные электропоезда категории Интерсити+ производства Hyundai Rotem начали курсировать по железным дорогам Украины с 27 мая 2012 года под брендом «Украинский экспресс».

Поставки 10 новых двухсистемных межрегиональных электропоездов в девятивагонной комплектации от Hyundai Corporation осуществляются в рамках проекта внедрения в Украине ускоренного железнодорожного движения по контракту, подписанному с компанией Hyundai Corporation 16 декабря 2010 года.

Финансирование поставок осуществляется за счет кредитных и собственных средств «Укрзализныци», в частности, 85% от общей стоимости 10 электропоездов (261 млн долларов США) будет финансироваться за счет кредитных средств «Эксимбанка» Республики Корея сроком на 10 лет.

Электропоезда Hyundai предназначены для перевозок пассажиров с эксплуатационной скоростью до 160 км/ч по железным дорогам Украины с шириной колеи 1520 мм на электрифицированных участках пути с постоянным током напряжением 3000 В и переменным током напряжением 25 000 В, частотой 50 Гц.