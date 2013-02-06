Поезд «Викинг» за 10 лет перевез по железным дорогам Украины более 55 тыс. TEU

Контейнерный поезд «Викинг» за 10 лет курсирования с 2003 года перевез по железным дорогам Украины более 55 тыс. TEU (1 TEU - Twenty foot Equivalent Unit - эквивалент двадцатифутового контейнера – длиной 6,1 м и шириной 2,44 м – УНИАН), в том числе около 14 тыс. TEU - за 2012 год.

Об этом УНИАН сообщили в Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

На сегодня поезд комбинированного транспорта «Викинг» отправляется с украинских станций Черноморского региона - Ильичевск, Ильичевск-Паромная и Одесса-Порт три раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам по установленному графику движения, независимо от количества вагонов в составе поезда.

Кроме того, группы вагонов формируются и включаются в состав поезда в других регионах Украины (со станций Киев-Лиски, Донецк-Лиски, Луганск-Лиски, Харьков-Лиски, Днепропетровск-Лиски, Никополь, Запорожье-Левое, Стаханов, Новомосковск-Днепровский, Одесса-Лиски и Черноморская).

В конце 2012 года к проекту «Викинг», участниками которого являются «Укрзализныця», Белорусская железная дорога и АО «Литовские железные дороги» присоединилось «ИБП - Грузовые перевозки» (Болгария).

На сегодня отрабатывается технология организации перевозок в сообщении с Болгарией как морским, так и сухопутным путем.

С целью увеличения объемов перевозок грузов в составе поезда комбинированного транспорта «Викинг» железнодорожными администрациями Украины, Беларуси и Литвы было пролонгировано на первом полугодии 2013 года тарифные условия, которые остаются неизменными с 2008 года.

Напомним, что общая длина маршрута поезда «Викинг» - Ильичевск (Украина) - Минск (Беларусь) - Драугисте (Литва) составляет 1766 км. Поезд объединяет порты Балтийского и Черного морей.

Справка УНИАН. Поезд комбинированного транспорта «Викинг» работает с 2003 года и следует по маршруту Ильичевск (Украина) – Минск (Беларусь) – Клайпеда (Литва). Общая длина маршрута составляет 1766 км. Поезд соединяет цепь морских контейнерных и контрейлерных линий Балтийского региона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

С 19 января 2012 года «Викинг» начал регулярное курсирование три раза в неделю. С 1 февраля 2012 года по решению тарифной комиссии «Укрзализныци» на экспортно-импортные перевозки контейнеров по территории Украины в составе поездов «Викинг» и ZUBR применяется 20% скидка к действующим тарифам.