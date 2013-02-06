«Укрзализныця» до конца года внедрит электронные билеты на всех поездах дальнего следования

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует до конца 2013 года внедрить электронные проездные документы на всех поездах дальнего следования во внутреннем сообщении.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил главный инженер Главного пассажирского управления «Укрзализныци» Евгений Дыхне.

«До 2013 года технология будет внедрена на поездах внутреннего сообщения дальнего следования», - сказал он.

По словам Е.Дыхне, внедрение этой технологии позволит железным дорогам Украины ежегодно экономить около 20 млн грн на закупки бланков для распечатки проездных документов.

Он также отметил, что за 2 дня с момента введения услуги на скоростные поезда категории Интерсити+ реализовано более 250 электронных посадочных документов.

По словам главного инженера Главного пассажирского управления «Укрзализныци», на сегодняшний день 5,1% от общего количества проездных документов на железнодорожный транспорт реализуется через сеть Интернет. Так, за 2012 год было реализовано через свыше 2,1 млн билетов, а на скоростные поезда категории Интерсити+ с момента их запуска (27 мая) – свыше 84 тыс.

Кроме того, Е.Дыхне сообщил, что на сегодняшний день за средства Украинской железнодорожной скоростной компании (УЖСК) закуплены 40 мобильных терминалов, которые используются в поездах категорий Интерсити+ для проверки электронного посадочного документа при посадке пассажиров, и до конца 2013 года планируется закупить еще 4 тыс. устройств для использования на остальных поездах дальнего следования внутреннего сообщения. Стоимость устройства, по его словам, “как хорошего смартфона”.

“УЖСК провела тендер, был выбран производитель «Моторола», возможно, что для закупки устройств для остальных поездов будут проведены дополнительные тендеры и будут выбраны другие производители”, - сказал он.

Е.Дыхне отметил, что электронные проездные документы пока не предусматривают льгот на проезд, поэтому льготникам необходимо приобретать билеты в кассах.

В то же время «Укрзализныця» ведет работу с министерствами и ведомствами для того, чтобы льготные билеты могли продаваться через Интернет.

Е.Дыхне отметил, что электронный проездной документ предусматривает три способа легитимизации документа, в частности использование QR-кода, использование идентификационного номера или информации о фамилии и имени пассажира.

Как сообщал УНИАН, сегодня «Укрзализныця» презентовала технологию продажи электронных билетов на скоростные поезда «Украинский экспресс» категории Интерсити+ производства Hyundai Rotem.

Продажа электронных билетов через сайт «Укрзализныци» (booking.uz.gov.ua) на скоростные поезда Интерсити+ внедряется в экспериментальном порядке с 5 февраля.

На первом этапе внедрения продажи электронных билетов технология будет использоваться на поездах категории Интерсити+, на втором этапе технологию продажи электронных проездных документов планируется применить на все пассажирские поезда внутреннего сообщения.

Технология предусматривает, что пассажиры, которые оформили проездные документы через Интернет на поезда категории Интерсити+, могут не обращаться в кассу за распечаткой билета на бланке проездного документа, как это было раньше, а смогут предъявлять самостоятельно распечатанный посадочный документ.

Стюарды поезда будут считывать штрих-код такого посадочного документа, проверять его легитимность и обеспечивать посадку пассажиров на поезд.