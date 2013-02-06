Royal Caribbean готова инвестировать в украинские порты несколько сот миллионов долларов - Колесников

Крупнейшая пассажирская круизная компания Royal Caribbean готова потратить на обустройство украинских портов несколько сот миллионов долларов.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам транспорта и связи, бывший министр инфраструктуры Борис Колесников в интервью интернет-изданию "Лига".

"Мы провели несколько встреч с представителями одной из крупнейших пассажирских круизных компаний Royal Caribbean. Практически все готово к тому, чтобы Ялтинский и Севастопольский порты вошли в мировую карту круизного бизнеса. На обустройство украинских портов компания готова потратить несколько сот миллионов долларов", - отметил Б. Колесников.

По его словам, государство не должно участвовать в таких бизнес-проектах. В то же время экс-министр отметил, что "это вопрос не одного дня, а трех-четырех лет минимум. Нужно провести эксперимент с одним портом и дальше смотреть на эффективность".

Напомним, ранее первый вице-президент американо-норвежской Royal Caribbean Cruises Крэг Майлен заявил, что развитие круизного туристического бизнеса возможно в трех портах Украины - в Одессе, Севастополе и Ялте. В то же время, по его словам, порты Ялты и Севастополя нуждаются в проведении определенных улучшений инфраструктуры, что позволит обеспечить им заход значительно более крупных круизных судов, чем они обслуживают сейчас.