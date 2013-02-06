Через год вся Украина будет ездить на поездах Hyundai, заявил Колесников

Через год вся Украина будет ездить на поездах Hyundai, заявил председатель парламентского комитета по вопросам транспорта и связи, бывший министр инфраструктуры Борис Колесников в интервью интернет-изданию "Лига".

По его словам, закупка корейских поездов Hyundai была абсолютно правильным шагом.

"Закупка корейских поездов - это абсолютно правильный шаг, и я думаю, что уже летом украинцы оценят комфорт и европейское качество перевозок", - сказал Б.Колесников.

Он отметил, что основные проблемы с поездами начались зимой, до этого были небольшие опоздания. "Но уже в январе их удалось решить. Согласно данным за январь, случилась только одна задержка во Львове, это при 14 рейсах в день", - сказал экс-министр.

Б.Колесников также отметил, что "Мининфраструктуры будет придерживаться стратегии Президента, а она заключается в следующем: хотите продавать поезда в Украине, постройте здесь завод, а банки страны, которая построила завод, должны обеспечить десятилетнее финансирование. Решение примет железная дорога, но я думаю, по чистому импорту Украина покупать поезда не будет".

По его информации, также одна из мировых корпораций, выпускающая поезда, уже приняла решение о строительстве новых заводов в Бразилии, США и Украине.

Напомним, с наступлением холодов участились задержки поездов Hyundai в связи с техническими неисправностями. “Укрзализныця” выплатила пассажирам скоростных межрегиональных электропоездов «Украинский экспресс» производства Hyundai Rotem компенсации за опоздания и отмену рейсов на общую сумму 800 тыс. грн.

25 декабря 2012 года Президент Украины Виктор Янукович на заседании Совета регионов раскритиковал закупку поездов Hyundai.

Вскоре после этого Мининфраструктуры сообщило, что, по информации компании Hyundai Corporation, все недостатки, мешающие нормальной эксплуатации поездов на территории Украины, полностью выявлены и изучены, а также разработан и реализуется комплекс мер по их успешной ликвидации. Hyundai Corporation выразила уверенность, что вместе с «Укрзализныцей» все существующие проблемы будут решены в кратчайшие сроки.