Польские железнодорожные компании в 2012 году увеличили перевозку пассажиров на 3,6%

Варшава. Работающие в Польше 12 железнодорожные компании в прошлом году перевезли 273,9 млн пассажиров, что на 3,55%, или 9,4 млн пассажиров больше, чем в прошлом году.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, по предварительным данным администрации железнодорожного транспорта Urząd Тransportu Кolejowego (UTK), крупнейшим пассажирским ж/д перевозчиком в стране осталась компания Przewozy Regionalne (PR), доля которой сократилась до 36,9% с 41,5% в 2011 году.

В тройку лидеров по количеству перевезенных пассажиров вошли также компании Koleje Mazowieckie и PKP SKM, рыночные доли которых в прошлом году составили 21,6% и 13,5%, соответственно. При этом Koleje Mazowieckie увеличила свою долю на около 1%, а PKP SKM на столько же уменьшила.

PKP Intercity, которая специализируется на перевозках между крупнейшими городами в Польше, перевезла около 35,6 млн пассажиров (доля на рынке 13%), что на 1% меньше, чем годом ранее.

В то же время с учетом протяженности трасс PKP Intercity оставалась крупнейшим перевозчиком в стране с 44% долей рынка в сравнении с 45,5% в предыдущем году.

Польские ж/д компании в 2012 году сократили пассажирооборот на 1,7% - до 17,860 млрд пасс./км.

Доли компаний Przewozy Regionalne, Koleje Mazowieckie i PKP SKM составили 34%, 12% и менее 5%, соответственно.

В сравнении с предыдущем годом среди крупнейших компаний долю в пассажирообороте увеличила только Koleje Mazowieckie - на 2% в то время, как PR снизила на столько же, а PKP SKM уменьшила на 0,2%.

Также по данным Urząd Тransportu Кolejowego (UTK), польские ж/д компании в июне прошлого года, когда в стране проходил чемпионат Европы по футболу, перевезли 22,9 млн пассажиров, что на 1,7 млн человек больше, чем в июне прошлого года, но меньше, чем в октябре, когда услугами пассажирского железнодорожного транспорта в Польше воспользовались 25,2 млн человек.

Рост перевозок с начала года в большинстве месяцев по сравнению с 2011 годом составлял от более 3% до 6%. Падение было зафиксировано только в декабре (-3%).

Справка УНИАН. В 2011 году железнодорожные компании Польши перевезли почти 264 млн пассажиров ( на 0,6% больше по сравнению с 2010 годом), а пассажирооборот вырос на 1% - до 18,1 млрд пасс./км.