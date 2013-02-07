Boeing выплатит компенсацию покупателям "самолета мечты" только после возобновления его полетов

Компания Boeing будет рассматривать запросы на компенсацию убытков от покупателей проблемных лайнеров Boeing-787 Dreamliner после того, как самолеты вновь начнут летать, передает РИА "Новости" со ссылкой на Reuters.

"Сейчас главное - вернуть самолет в эксплуатацию, затем мы рассмотрим этот вопрос (компенсации). Мы будем решать этот вопрос с клиентами в закрытом режиме", - заявил агентству вице-президент Boeing по азиатско-тихоокеанскому региону и Индии Динеш Кескар.

Полеты широкофюзеляжного двухмоторного пассажирского самолета Boeing 787 были приостановлены во всем мире в середине января, после того как рейс японской авиакомпании ANA был вынужден совершить экстренную посадку из-за возгорания аккумуляторных батарей. О необходимости приостановить эксплуатацию Boeing заявило Федеральное агентство гражданской авиации США (FAA). Агентство обязало компании, использующие Boeing 787 Dreamliner, доказать безопасность литиево-ионных батарей.

Позже Boeing объявил о приостановке поставок заказчикам новых Dreamliner, продолжив при этом их производство в обычном режиме.