Фракция «Батькивщины» в Киевраде требует наказать виновных в аварийном состоянии дорог города

Партия «Батькивщина» требует от столичной власти предусмотреть в бюджете Киева необходимые средства на ремонт транспортных магистралей города.

Об этом заявил на акции протеста «Столичный бюджет 2013 – не для киевлян!», которая проходит возле Киевсовета, руководитель Киевской городской организации партии «Батькивщина», народный депутат Юрий Одарченко, сообщили УНИАН в пресс-службе «Батькивщины».

Активисты партии в знак протеста против состояния киевских дорог перед входом в здание Киеврады сложили автомобильные шины.

По словам Ю.Одарченко, сегодняшний акцент на аварийности дорог вызван критическим состоянием автодорог в Киеве.

Он отметил, что огромные ямы и воронки, которые после таяния снега появились на столичных трассах, уже неоднократно становились угрозой для жизни водителей, пассажиров и пешеходов, причинами дорожных пробок и аварийных ситуаций.

«Власть обвиняет во всем погодные условия, в частности, температуру воздуха. Мы же видим в этом разворовывание бюджетных средств, которые были потрачены на ремонт дорожного покрытия в рамках подготовки к Евро-2012», - заявил Ю.Одарченко.

«Если данное покрытие было некачественным, то необходимо решать вопрос о взыскании ущерба с исполнителей работ. Если же контракты этого не позволяют, то следует поднимать вопрос об ответственности КГГА за последствия такой работы», - добавил он.

Ю.Одарченко сообщил, что депутаты от фракции «Батькивщина» внесут сегодня проект решения, которым обяжут городскую власть наказать виновных в аварийном состоянии дорог города, просчитать смету необходимых строительно-ремонтных работ и внести эту сумму в бюджет Киева на 2013 год.

«Мы против бюджета, в котором приоритетом является финансирование чиновников-дармоедов и строительных кампаний разного пошиба. Мы против бюджета, долг которого достигает 54% от общей суммы бюджетных средств и в котором предусмотрены изъятия 50% налога на доходы физических лиц», - заявил Ю.Одарченко во время акции.

Он подчеркнул, что депутаты от «Батькивщины» не будут голосовать за бюджет, который не предусматривает полного финансирования социальной сферы и отрасли ЖКХ.

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