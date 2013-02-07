Польские железные дороги в 2012 году сократили перевозку грузов на 7%

Варшава. Работающие в Польше железнодорожные компании в прошлом году перевезли 231,3 млн тонн грузов, что на 7,2% меньше, чем годом ранее.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, по предварительным данным администрации железнодорожного транспорта Urząd Тransportu Кolejowego (UTK), перевозки с учетом длины трасс (грузооборот) снизились еще больше - на 9,1% до 49 млрд тонн/км.

Снижение грузоперевозок в абсолютном выражении зафиксировано в десяти из 12 месяцев прошлого года, за исключением октября и ноября, когда компании по сравнению с аналогичными месяцами 2011 года увеличили перевозки на 2,14% и 0,14% соответственно.

С учетом длины трасс перевозки в прошлом году выросли только в октябре - на 2,02%.

По итогам года крупнейшим железнодорожным грузоперевозчиком в Польше оставалась принадлежащая польскому государству компания PKP Cargo с долей 50,4% в абсолютном выражении и 60,3% с учетом протяженности трасс.

По сравнению с предыдущим годом доля компании сократилась примерно на 2% и 3% соответственно.

Второй крупнейший грузоперевозчик в Польше - немецкая Grupa DB Shenkel за прошедший год нарастила свою долю на рынке до 20,4% с 19,7% в абсолютном выражении, сократив на 1% - до 5,4% с учетом длины трасс.

Доля других крупных компаний в обоих сегментах рынка составляла от 4% до 8%.

По данным UTK, в прошлом году грузовыми железнодорожными перевозками в Польше занимались более 50 компаний.

Как сообщал УНИАН, в 2011 году польские железнодорожные компании перевезли 249,3 млн тонн грузов, что почти на 6% больше показателей предыдущего года, а грузооборот вырос почти на 11% - до 54 млрд тонн/км.