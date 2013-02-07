На железных дорогах Украины уменьшилось количество ДТП

На железных дорогах Украины в январе 2013 года уменьшилось количество транспортных и дорожно-транспортных происшествий (ДТП), сообщает Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

Так, в январе 2013 года на железных дорогах Украины произошло 49 транспортных происшествий, в том числе 1 серьезный инцидент, в то время как в январе 2012 года произошло 66 транспортных происшествий, из которых 4 серьезных инцидента.

Удельный показатель соотношения количества транспортных происшествий с объемами перевозок уменьшился с 3,09 до 2,53 событий на 1 млрд тонно-километров.

В январе 2013 года на железнодорожных переездах в Украине произошло 5 ДТП, в которых травмирован 1 человек. В январе 2012 года было 9 ДТП и двое травмированных.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщает, что в январе 2013 года допущено 9 случаев незаконного вмешательства в работу железных дорог, в то время как за аналогичный период прошлого года - 18.