Хакеры взломали второй региональный сайт Минюста - тернопольский

7 февраля хакеры из группы Анонимус взломали сайт Тернопольского областного управления юстиции Министерства юстиции Украины (http://www.obljust.te.ua/).

Согласно «скриншоту», зафиксированному редакцией УНИАН, хакеры разместили на сайте сообщение:

«Не дадим Лавриновичу проехать грязными колесами краденого мерса! Свободу Интернет партии Украины! Анонимусы Тернопольщины. Дальше будет».

В настоящее время на сайте размещено сообщение, что сайт временно не работает в связи с техническим ремонтом.

Кроме того, до сих пор не работает взломанный 6 февраля хакерами сайт (http://kyivobljust.gov.ua/).

Как сообщал УНИАН, 6 февраля утром была совершена хакерская атака на официальный сайт Главного управления юстиции по Киевской области Министерства юстиции Украины. Сайт не работает и на нем размещено заявление от имени Восточно-Европейского крыла группы Анонимус. Хакеры требуют возврата всех юридических прав Интернет партии Украины, и полного прекращения её юридического преследования. И обещают в случае невыполнения требований продолжать агрессивные атаки на основные государственные интернет-ресурсы.

Как сообщил УНИАН заместитель председателя Интернет партии Украины Алексей Шевченко, члены Интернет партии не причастны к хакерской атаке на сайт Главного управления юстиции по Киевской области Министерства юстиции Украины, но «признательны кому-то из возможных сторонников партии за поддержку».

4 февраля у здания Министерства юстиции Украины состоялась акция протеста, на которой лидер партии Д. Голубов сообщил, что «23 января Окружной административный суд Киева без каких-либо оснований повторно запретил деятельность Интернет партии в Украине. Ходатайство о запрете политической партии было направлено лично Министром юстиции Александром Лавриновичем».