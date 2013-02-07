АМКУ следит за ситуацией вокруг повышения тарифов на связь компанией «Киевстар»

Антимонопольный комитет Украины пока не принимал никаких решений по факту повышения тарифов компанией «Киевстар», но продолжает отслеживать ситуацию.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга заявил и.о. главы Комитета Рафаэль Кузьмин.

«Мы отслеживаем ситуацию. Действительно компания «Киевстар» разослала сообщения некоторым своим абонентам о повышении тарифов на некоторые услуги. Однако в основных пакетах тарифы не повышались и не будут повышаться», - сообщил Р.Кузьмин, но при этом добавил, что сообщения были присланы тем, кто пользуется своими телефонами не в полной мере – то есть, звонки принимают, но сами не звонят.

«Это, по нашим оценкам, до 5%. Мы думаем, что с этим делать», - сказал Р.Кузьмин.

Как сообщал УНИАН, в конце января Антимонопольный комитет Украины вышел с заявлением, что он может заняться расследованием причин повышения тарифов на мобильную связь компанией «Киевстар» только по факту повышения этих тарифов. Напомним, что оператор мобильной связи, компания «Киевстар» намерена повысить цены в 50 тарифных планах: с 1 февраля на 15-30% вырастет абонплата в 16 тарифных планах для контрактных абонентов, с 5 февраля - в 29 тарифных планах для prepaid-абонентов. Повышение коснется, в частности, таких популярных тарифных предложений, как "25 миллионов", "Единая страна", "Djuice Безлим". В ряде тарифных планов увеличится плата за предоставление бесплатных SMS-сообщений с 10 до 15 грн (объем предоставляемого пакета вырастет со 100 до 150 сообщений). Для абонентов тарифных планов без ежедневной абонплаты, таких как "Единая цена" и "С нами лучше", на 15-25% повысится стоимость внутрисетевых и межсетевых звонков. Кроме того, компания вводит минимальный объем средств на счету, который должен оставаться после пользования любой услугой - 0,01 грн.

Справка УНИАН. В состав бизнес-единицы «Украина» VimpelCom Ltd входят два украинских телекоммуникационных оператора – АО «Киевстар» и «Beeline-Украина» (АО «Украинские радиосистемы» и ООО «Голден Телеком»).

Количество мобильных абонентов компании составляет более 25,2 млн, абонентов широкополосного доступа в Интернет – более 500 тыс. Общий доход «Киевстара» в 2011 составил почти 13,1 млрд грн.