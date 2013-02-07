Суд остановил процедуру банкротства «АэроСвита»

Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киевской области о возбуждении производства по делу о банкротстве авиакомпании "АэроСвит".

Как сообщает Министерство доходов и сборов Украины, таким образом, апелляционная жалоба Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции по предупреждению безосновательной ликвидации налогоплательщика частично удовлетворена.

В дальнейшем ведомство будет выяснять возможное наличие кредиторских требований государства к «АэроСвиту» для обеспечения своевременной и полной уплаты налогов.

Напомним, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

23 января Киевский апелляционный хозяйственный суд принял к производству апелляционную жалобу Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции Киевской области Государственной налоговой службы с требованием отменить решение о возбуждении дела о банкротстве частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит».

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.