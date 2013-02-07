Законопроект Кабмина о регулировании отрасли связи приведет к нарушению прав субъектов рынка – ИНАУ

Ряд норм, предлагаемых правительственным законопроектом «Предложения Президента к Закону «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования в отрасли связи» (рег. № 0991), который планируется к повторному рассмотрению Верховной Радой, не согласуются с действующими положениями Закона Украины «О телекоммуникациях» и приведут к нарушению прав субъектов рынка.

Об этом говорится в открытом письме Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ), направленном в адрес главы Комитета по вопросам транспорта и связи ВР и председателям парламентских фракций, которым располагает УНИАН.

Данный законопроект разработан вместо принятого ВР Закона Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно регулирования в отрасли связи» (05.07.2012 г.), который не был подписан Президентом Украины и возвращен с соответствующими предложениями.

В письме ИнАУ отмечается, что последняя редакция законопроекта дает нам основания для вывода, что некоторые из предлагаемых документом новаций не согласовываются с действующими положениями Закона Украины «О телекоммуникациях», что в дальнейшем «может привести к дискриминации, ограничению и нарушению прав субъектов рынка телекоммуникаций, превышению Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) законодательно определенных полномочий».

В частности, одним из основных определенных законопроектом нововведений является применение НКРСИ к субъектам рынка телекоммуникаций административно-хозяйственных санкций за нарушение законодательства в сфере телекоммуникаций и внедрение определенных размеров штрафных санкций. Что, по мнению ИнАУ, «не в полной мере согласуется» с действующими положениями Закона, которыми регламентирован порядок осуществления государственного надзора за рынком телекоммуникаций, что в свою очередь может привести к правовой коллизии норм Закона и Кодекса Украины об административных правонарушениях в части принятия решений по результатам мер государственного надзора и превышения НКРСИ определенных Законом «О телекоммуникациях» полномочий комиссии.

Кроме того, вводимые законопроектом основания для штрафных санкций и их размеры, а также ответственность лиц за те или иные нарушения приводят к тому, что «появляется вопрос законодательного определения обстоятельств, при наличии которых за нарушение лицензионных условий и/или правил осуществления деятельности в сфере телекоммуникаций» НКРСИ будут применены те или иные виды санкций, поскольку разница в их размерах достаточно существенна, как и отличие относительно лиц, которые будут подлежать той или другой ответственности (субъекты ведения хозяйства или их должностные лица).

Также, как считают в ИнАУ, «непонятной и угрожающей для стабильности рынка» является попытка в законопроекте ввести ограничение относительно пользования радиочастотным ресурсом и внедрения новейших технологий во время такого использования. В соответствии с данными нормами предлагается предоставить НКРСИ полномочия по «предотвращению накопления радиочастотного ресурса в объеме, из-за которого создаются предпосылки для существенного рыночного преимущества на определенном рынке» и «установлению количества лицензий на пользование радиочастотным ресурсом Украины, которые могут быть выданы для определенной радиотехнологии в полосах радиочастот, выделенных Планом использования радиочастотного ресурса Украины».

Соответствующие нормы, по мнению ИнАУ, не содержат конкретных определений, создают безосновательные регуляторные ограничения для пользователей радиочастотного ресурса как в диапазонах частот, на которые выданы лицензии, так и в новых диапазонах частот, а также будут создавать условия для возможных злоупотреблений со стороны регулятора. Кроме того, соответствующие нормы не имеют по своему содержанию никакого отношения к Закону Украины «О разрешительной системе в сфере хозяйственной деятельности», о приведении в соответствие с которым идет речь в пояснительной записке к законопроекту.

В ИнАУ считают, что приведенные недостатки и противоречия законопроекта стали возможными из-за того, что указанный законопроект (предыдущая редакция – УНИАН) не прошел полноценного общественного обсуждения и принят ВР VI созыва без консультаций с участниками рынка, а также без учета замечаний Главного юридического управления Верховной Рады Украины. Учитывая вышеизложенное, ИнАУ предлагает снять с рассмотрения ВР законопроект № 0991 с целью его обсуждения, доработки и окончательного одобрения с учетом предложений, изложенных в этом письме.

Справка УНИАН. Интернет Ассоциация Украины (ИнАУ) - профессиональное объединение участников рынка телекоммуникаций и др., объединяет свыше 130 предприятий. Деятельность ИнАУ направлена на защиту интересов своих членов, проведение экспертно-аналитической работы в части разработки и корректировки законодательной и нормативной базы Украины и др.

НКРСИ является коллегиальным органом государственного регулирования в сфере телекоммуникаций, информатизации, пользования радиочастотным ресурсом и предоставления услуг почтовой связи. Осуществляет полномочия органа лицензирования, разрешительного органа, регуляторного органа и органа государственного надзора в отрасли связи. Подчиняется Президенту Украины, подотчетна ВР. НКРСИ состоит из председателя и шести членов комиссии, назначаемых на должности Президентом Украины.