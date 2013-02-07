Аэропорт «Борисполь» планирует до апреля открыть автостанцию напротив терминала «B»

Международный аэропорт «Борисполь» планирует до конца марта завершить работы по организации автостанции напротив терминала «B».

Об этом УНИАН сообщил в аэропорту.

На сегодня на автостанции обустроены 9 крытых и 1 открытая платформа.

Высота навесов составляет 4 м, что позволяет подъезжать под крытую платформу двухэтажным автобусам.

Для людей с особыми потребностями оборудован специальный подъезд к автостанции.

Кроме того, в терминале «В» будут открыты кассы, в которых пассажиры смогут приобрести автобусные билеты не только из аэропорта, но и по территории Украины.

В дальнейшем на привокзальной площади планируется установить электронное табло, на которое будет выводиться информация о расписании движения автобусов и наличии свободных мест. Также аэропорт изучает возможность установки автоматических систем продажи билетов в терминалах, гостиницах аэропорту и на автостанции.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.