Работа «Борисполя» в 2013 году может быть убыточной - гендиректор аэропорта

Работа международного аэропорта «Борисполь», обслуживающего более 70% авиационных пассажирских перевозок страны, в 2013 г. может быть убыточной.

Об этом сообщил в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации генеральный директор аэропорта Антон Волов.

По его информации, по итогам 2012 г. аэропорт "Борисполь" получил прибыль в размере 402 млн грн.

По его словам, причиной убыточной деятельности аэропорта может стать дополнительная финансовая нагрузка - выплата процентов по ранее взятым аэропортом кредитам, в частности, под постройку новых объектов для Евро-2012. Еще одной причиной может стать уменьшение пассажиропотока в связи со сворачиванием деятельности "АэроСвита".

Одним из возможных путей решения стоящих перед аэропортом в 2013 г. финансовых проблем А.Волов видит заключение аэропортом прямых договоров по аренде его имущества. "Если наши инициативы по заключению прямых договоров аренды имущества не будут поддержаны Верховной Радой, нам не из чего будет покрывать эти убытки", - отметил он.

Напомним, в ходе сегодняшнего заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации планировалось рассмотреть вопрос о запрете передачи в концессию Государственного предприятия "Международный аэропорт "Борисполь".

Как сообщал УНИАН, госпредприятие «Международный аэропорт «Борисполь» в январе-сентябре 2012 года сократило чистую прибыль на 11,56% по сравнению с аналогичным периодом 2011 года – до 403,756 млн грн.

Справка УНИАН. ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.