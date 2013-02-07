При оплате штрафов за нарушение ПДД нужно указывать серию и номер протокола - ГАИ

Столичная Госавтоинспекция информирует водителей, что при оплате штрафов за нарушение правил дорожного движения в квитанциях необходимо обязательно указывать не только код платежа, фамилию, имя и отчество плательщика, но и серию и номер протокола об административном правонарушении.

Об этом УНИАН сообщили в Управление ГАИ г. Киева, отметив, что такие изменения необходимы для улучшения контроля за поступлением средств и помогут избежать недоразумений, возникающих при выяснении своевременности оплаты платежей в исполнительной службе.

Напомним, что в соответствии со ст. 307 Кодекса Украины об административных правонарушениях, штраф должен быть оплачен не позже, чем через пятнадцать дней со дня вручения постановления нарушителю о наложении штрафа. В случае обжалования такого постановления или внесения на него представления прокурора - не позднее, чем через пятнадцать дней со дня сообщения о подаче жалобы или подачи без удовлетворения.

Чтобы оплатить штраф, необходимо обратиться в любое учреждение банка Украины. При этом необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, индивидуальный идентификационный номер налогоплательщика, экземпляр протокола об административном правонарушении.