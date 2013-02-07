Кабмин разрешил использовать региональные языки в сфере телекоммуникационных услуг

Кабинет министров Украины разрешил использование региональных языков в сфере предоставления и получения телекоммуникационных услуг. Текст соответствующего постановления от 6 февраля №87 обнародован на правительственном портале.

Согласно документу, в сфере предоставления услуг в Украине используются государственный язык, региональные языки или языки меньшинств.

При этом адреса отправителя и получателя телеграмм, которые пересылаются в пределах Украины, должны выполняться на государственном языке. Текст телеграммы может быть написан на любом языке с использованием букв кириллицы или латинской азбуки.

Международные сообщения, которые передаются через телекоммуникационные сети общего пользования, обрабатываются с использованием языков, предусмотренных международными договорами Украины.