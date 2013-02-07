Пассажиропоток "Борисполя" в связи с ситуацией вокруг "АэроСвита" в январе упал на 18%

Пассажиропоток международного аэропорта "Борисполь", который является крупнейшим аэропортом Украины, в связи с проблемами в работе одного из ведущих украинских авиаперевозчиков – компании "АэроСвит" в январе 2013 года упал на 18%.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил генеральный директор аэропорта Антон Волов в ходе заседания Специальной контрольной комиссии Верховной Рады по вопросам приватизации.

По его словам, данная тенденция только ухудшилась в феврале.

По информации А.Волова, за первую неделю февраля снижение пассажиропотока составило 24%.

Также гендиректор аэропорта сообщил, что снижение пассажиропотока негативно отразилась на финансовых результатах работы «Борисполя».

«Минус 40 млн грн за январь – таков наш финансовый результат", – отметил А.Волов.

Напомним, в начале января 2013 года авиакомпания «АэроСвит» отменила ряд рейсов из-за приостановки обслуживания в некоторых аэропортах, в частности, в Варшаве, Стокгольме, Копенгагене, Тель-Авиве, что привело к ограничению возможностей "АэроСвита" обеспечить своевременное выполнение рейсов в других направлениях.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря 2012 года Хозяйственный суд Киевской области открыл производство по делу о банкротстве компании «АэроСвит» по заявлению самого авиаперевозчика. Размер долга авиакомпании перед кредиторами по состоянию на 27 декабря 2012 года составлял 4,27 млрд грн.

«АэроСвит» разъяснил, что обращение авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области с заявлением о возбуждении дела о банкротстве направлено на запуск процедуры санации, восстановление платежеспособности и обеспечение выполнения обязательств перед кредиторами в полном объеме.

23 января Киевский апелляционный хозяйственный суд принял к производству апелляционную жалобу Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции Киевской области Государственной налоговой службы с требованием отменить решение о возбуждении дела о банкротстве частного акционерного общества «Авиакомпания «АэроСвит»,

Сегодня, 7 февраля, Министерство доходов и сборов Украины сообщило, что Киевский апелляционный хозяйственный суд отменил решение Хозяйственного суда Киевской области о возбуждении производства по делу о банкротстве авиакомпании "АэроСвит". Таким образом, апелляционная жалоба Бориспольской объединенной государственной налоговой инспекции по предупреждению безосновательной ликвидации налогоплательщика частично удовлетворена.

В дальнейшем ведомство будет выяснять возможное наличие кредиторских требований государства к «АэроСвиту» для обеспечения своевременной и полной уплаты налогов.

Справка УНИАН. Компания «АэроСвит – Украинские авиалинии» создана в 1994 году. Базируется в киевском аэропорту «Борисполь». Обслуживает 80 международных маршрутов в 33 страны. Оперирует флотом в составе 7 дальнемагистральных Boeing 767 и 18 среднемагистральных Boeing 737, а также использует воздушные суда перевозчиков-партнеров Airbus 320, Airbus 321, Embraer 145 и Embraer 195.

ГП «Международный аэропорт «Борисполь» — крупнейший аэропорт Украины, расположен в 29 км от Киева. Он обслуживает более 70% авиационных пассажирских перевозок страны. Является единственным аэропортом Украины, из которого выполняются трансконтинентальные рейсы.

Международный аэропорт «Борисполь» по итогам 2012 года увеличил пассажиропоток на 5,6% по сравнению с 2011 годом — до 8,478 млн человек.