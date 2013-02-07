Нацсовет срочно проведет мониторинг вещания всех областных гостелерадиокомпаний

В связи с ситуацией, которая сложилась в начале этого месяца с вещанием государственных сетей радиовещания (УР-1, УР-2, УР-3), Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания в безотлагательном порядке поручил своим представителям в регионах осуществить мониторинг всех областных государственных телерадиокомпаний.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национального совета Украины по вопросам телерадиовещания.

В частности, как говорится в сообщении, к таким действиям регуляторный орган побудили многочисленные обращения радиослушателей об отключении УКВ-передатчиков и устные сообщения руководителей Ивано-Франковской и Черкасской ОГТРК, которые были сделаны на заседании Национального совета 6 февраля.

Нацсовет крайне обеспокоен этой ситуацией еще и потому, что она сложилась в преддверие весны, когда чрезвычайно важной является система общего оповещения в связи с вероятными чрезвычайными ситуациями, особенно в западных регионах, отметили в пресс-службе.

Национальный совет призывает НРКУ срочно возобновить вещание и готов вместе с НРКУ и Госкомтелерадио находить пути выхода из кризиса.

Как сообщалось, 5 февраля прекратили вещание УКВ-передатчики всех трех каналов Национальной радиокомпании Украины.

Так, концерн РРТ выключил передатчики по просьбе самой радиокомпании. Это вызвано недостатком финансирования и задолженностью НРКУ перед КРРТ. И из-за этого сейчас под вопросом оказалось вещания государственных региональных телерадиокомпаний, которые разделяют частоты с НРКУ, поскольку периодическое выключение и включение передатчиков на те отрезки времени, на протяжении которых должны вещать ОГТРК, - экономически невыгодно.

Вместе с тем председатель Госкомтелерадио Александр Курдинович отрицал информацию об отключении НРКУ в связи с задолженностью.

По его словам, радиоканалы НРКУ не имели возможности вещать только в нескольких регионах по техническим причинам.

Сейчас программы НРКУ доступны слушателям в онлайн-трансляции на сайте, через спутник и в проводной сети.

Вместе с тем, генеральный директор НРКУ Тарас Аврахов подтвердил информацию об отключении всех УКВ-передатчиков по инициативе радиокомпании. Однако, по его словам, это произошло не из-за отсутствия средств.

«Госкомтелерадио довело до нас цифру на трансляцию эфирного вещания каналов на этот год. Эта цифра по меньшей мере в несколько раз отличается от той цифры, которую мы имели в прошлом году. И этих средств хватает только на несколько FM-передатчиков. Для нас это документ к исполнению, поэтому, посоветовавшись, мы выбрали из всего эфирного ресурса наиболее ценное, и все финансовые усилия направили туда», - сказал Т.Аврахов.

Он добавил, что НРКУ имеет FM-вещание только в трех областных центрах, поскольку «Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания за все время своего существования, решая вопрос в пользу коммерческих вещателей, не смог выделить частотный ресурс для НРКУ».