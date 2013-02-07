На автодорогах Украины началась аварийная ликвидация ям

Министерство инфраструктуры Украины заявило о начале аварийной ликвидации ям, которые за зимний период образовались на автодорогах Украины.

Как сообщает ведомство, в частности, Государственная служба автомобильных дорог Украины («Укравтодор») и облавтодоры запустили заводы по производству горячего асфальтобетона в Днепропетровской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Херсонской и Хмельницкой областях.

Всего в Украине подготовлено 94 таких завода, которые с наступлением благоприятных погодных условий начнут изготовление горячих асфальтобетонных смесей.

По словам советника председателя «Укравтодора» Евгения Прусенко, на эксплуатационное содержание автомобильных дорог объемы финансирования увеличены в полтора раза по всем областям. При этом он не уточнил размеров данного финансирования.

По данным «Укравтодора», на сегодняшний день более 17% дорог (около 28 тыс. км, в том числе 9,5 тыс. км государственного значения и 18,56 тыс. км местного) покрыты ямами.

Как сообщал УНИАН, в Украине на реконструкцию и строительство дорог

к Евро-2012 потрачено около 2 млрд долл.

Справка УНИАН. По данным Мининфраструктуры на 1 января 2012 года, с начала реализации Госпрограммы развития автодорог на 2007-2011 годы на выполнение соответствующих мероприятий было направлено 62,2 млрд грн – 93% от ориентировочных объемов финансирования, в том числе поступления специального фонда госбюджета составили 115,7% плана, поступления средств местных бюджетов — 56,4%, поступления из других источников — 84%.

Протяженность украинской сети автомобильных дорог общего пользования составляет 169,5 тыс. км. На автодорогах насчитывается 16,172 тыс. мостов и путепроводов общей протяженностью 381,9 тыс. погонных метров.