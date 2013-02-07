Количество абонентов компании ВОЛЯ в 2012 году выросло до 1,9 млн человек

В 2012 году количество абонентов компании ВОЛЯ, украинского общенационального телекоммуникационного провайдера, выросло на 11% и составило 1,9 млн пользователей кабельного ТВ и интернета.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании ВОЛЯ.

При этом, как отметили в компании, в 2012 году абонбаза компании росла как за счет привлечения новых клиентов, так и вследствие присоединения новых компаний. В городах присутствия доля компании выросла с 55% до 59% в сегменте платного телевидения, а на интернет-рынке – до около 20%.

Справка УНИАН. За последние несколько лет компания приобрела ряд компаний, среди которых - «Фальстап» (Днепропетровск, около 100 тыс. пользователей), «Одеко» (работает в Западной Украине и Запорожье, почти 200 тыс. пользователей) и др.

Оказывает услуги доступа к телепрограммам, высокоскоростной доступ к Интернету и услуги одного из крупнейших дата-центров Украины. Компания ведет свою деятельность в 29 городах Украины.

Акционерами компании являются Providence Equity Fund, Goldman Sachs, Eton Park, семейство фондов под управлением SigmaBleyzer (UGF III, SBF IV), инвесторами которых выступает, в том числе, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).