Boeing напомнил о космическом статусе Украины

Украинская космонавтика снова в центре внимания. Повода - два и они совпали во времени: первый - ракета в рамках проекта «Морской старт» не смогла вывести на орбиту спутник и упала в Тихий океан. Разработчиком и изготовителем ракеты-носителя (первой и второй ступеней) являются ГКБ «Южное» и «Южмашзавод». Еще один участник проекта – авиакомпания Boeing. Так вот, вторым поводом поговорить об Украине стала подача иска Boeing на 350 млн долларов к нашему КБ «Южное» и еще к одному фигуранту дела - российской аэрокосмической корпорации «Энергия», которая является главным акционером «Морского старта». Иск и провал запуска ракеты ряд экспертов, комментарии которых раскручивают СМИ, считают не случайно «синхронными». По их мнению, все может повернуться так, что пока единственный в мире проект, который осуществляет запуски из района экватора с плавучей платформы в Тихом океане, что делает возможным вывод на орбиту «тяжелых» спутников, постигнет крах. Таким образом, репутация Украины как космической державы может быть «подмочена»…

Причины провала запуска сейчас изучает спецкомиссия украинских и российских специалистов. Обломки ракеты-носителя, который должен был вывести на орбиту спутник связи для военных США, не найдены. Если что-то произошло в системе управления, то виноватой будет Украина. Если отказал двигатель, то – Россия. В РКК «Энергия» считают, что двигатель здесь не при чем. По их предварительным данным, виноват бортовой источник мощности первой ступени носителя. Выводы экспертов обещают обнародовать к середине февраля. В любом случае, специалисты считают, что подобный провал - мощный удар для космонавтики, а если точнее – для украинско-российского проекта.

Что касается иска, то с ним тоже сложно разобраться. Начальник информационного центра «Южного» Юрий Мошненко «прояснил» ситуацию следующим образом: «Без комментариев. Не до этого. Сейчас работает аварийная комиссия – это у нас главная задача». Раз так, попробуем самостоятельно разобраться, чем все случившееся может грозить Украине.

По мнению Антона Михненко, руководителя международного отдела Агентства оборонных новостей Defense Express, падение ракеты и подача иска не имеют взаимосвязи, так как первое - исключительно техническая погрешность, а второе – решение внутрикорпоративных вопросов, что нужно рассматривать как хозяйственный аспект. «Проект «Морской старт» - чисто коммерческий, а значит, здесь присутствуют корпоративные отношения. В истории проекта были и банкротство, и реорганизация, что предполагает корпоративные обязательства - кто-то кому-то выделял средства. Об этом говорится и в обнародованном в 2011 году отчете Boeing о дебиторской задолженности. Ситуацию нужно рассматривать как решение внутрикорпоративных вопросов. Ее должны развязать юристы. В судебном процессе все решится и потом уже можно говорить, кто, кому и сколько должен выплачивать», - подчеркивает эксперт.

Boeing требует погашения «старых» обязательств. Чтобы понять их суть, необходимо вспомнить историю проекта «Морской старт». Международный консорциум Sea Launch Company (SLC) по проекту «Морской старт» был создан в 1995 году совместно американской Boeing Commercial Space Company (40% капитала), российской корпорацией «Энергия» (25%), украинскими КБ «Южное» (5%) и ПО «Южмаш» (10%), а также норвежской Aker Kværner (20%). Начальная стоимость проекта составляла 3,5 млрд долл. Стоимость одного запуска - более 80 млн долларов.

С 1999 по октябрь 2009 года с помощью трехступенчатой ракеты-носителя «Зенит-3SL», спроектированной КБ «Южное», были выведены на орбиты 28 космических аппаратов. Коллектив разработчиков ракеты получил Государственную премию Украины в области науки и техники за 2009 год.

Кстати, все космические достижения Украины, как и СССР, напрямую связаны с ученым и конструктором Владимиром Уткиным, возглавлявшим КБ «Южное» с 1971 по 1990 год. Разработанные им ракеты и спутники по сегодняшний день являются лучшими, их космические услуги востребованы миром.

Между тем, в июне 2009 года SLC объявил о банкротстве и финансовой реорганизации в соответствии с законодательством США. К убыткам привел тот факт, что после провального запуска в 2007 году (в результате взрыва ракеты был уничтожен датско-американский спутник NSS-8, который должен был обеспечить связь для 2/3 населения планеты, также была повреждена пусковая морская платформа «Одиссей»), интенсивность запусков резко снизилась.

В 2010 году совет директоров Sea Launch Company принял решение передать российской «Энергии» (Energia Overseas Ltd – «внучка» РКК «Энергия») управление проектом «Морской старт». Таким образом, россияне получили 95% акций консорциума, Boeing - 3% и Aker Solutions - 2%. Украинскую долю разделили между «Энергией» и Boeing.

Результатом такой реорганизации стал успешный вывод на орбиту в сентябре 2011 года европейского спутника связи Atlantic Bird 7. Со всех сторон посыпались хвалебные оды в отношении украинской «Зенит-3SL» (в принципе - одна из модификаций советской ракеты «Зенит-2»). Таким образом, «подмоченный» статус Украины как космической державы был в общем-то восстановлен.

*** ГП «КБ «Южное» является крупнейшим в Украине и одним из крупнейших в мире конструкторских бюро, участвует в программах «Морской старт», «Наземный старт», «Днепр», «Циклон-4», «Антарес II», «Маяк». До 98% бюджета КБ формируют коммерческие проекты сотрудничества с ракетно-космическими предприятиями России, Казахстана, Европы, США, Бразилии.

После череды успехов на «Морской старт» накатила волна провалов – неудачный запуск в январе 2013-го и тут же злополучный иск Boeing.

В годовом отчете за 2011 год компания сообщила, что дебиторская задолженность корпорации в рамках СП составляет 356 млн долл.: 147 млн долл. - банковская гарантия, оплаченная Boeing, и 209 млн долл. - партнерские кредиты. На РКК «Энергия» приходится 223 млн долл, на украинские предприятия - 143 млн долл.

Финансовую проблему Boeing пыталась решить в Стокгольмском арбитраже еще в 2009 году, но суд счел, что разбирательство вне его юрисдикции. Скорее всего, суд Лос-Анджелеса, в который сейчас подан иск, все решит иначе – там «своих» не обижаю. Когда состоится заседание, не сообщается.

Возможно, история закончится крахом «космической кооперации», запасы сил которой многие эксперты считают исчерпанными?

Антон Михненко считает, что такое случиться не может. «Тогда зачем строят космодром Алкантара (бразильский космодром в штате Мараньян, на севере атлантического побережья страны. Расположен ближе к экватору, чем космодром Куру во Французской Гвиане, откуда ведется запуск российских ракет-носителей). Потребность в космических услугах – организация связи, телевизионного вещания - была, есть и будет. «Морской старт» - перспективный проект. Причем ракета «Зенит-3SL» является одной из самых надежных - из 35 пусков всего лишь 3 провала (два - аварийных и один неудачный). Ракета достаточно точно выводит космический аппарат на орбиту, а это - экономия ресурсов. То есть, выгода «Морского старта» - надежность ракеты, точность выведения на орбиту и экономия ресурсов», - отметил эксперт.

Но как тогда быть с тем, что после подачи иска, как пишут российские СМИ, председатель и главный конструктор ракетно-космической корпорации «Энергия» Виталий Лопота предложил правительству России выкупить «Морской старт». По его словам, интерес к активу уже проявляют компании Китая, Австралии, США и Украины. Хотя, обязательства консорциума оцениваются от 300 до 530 млн долларов. Российские чиновники отказались от идеи заявив, что проект не имеет серьезных перспектив.

Михненко считает, что такие высказывания можно рассматривать и через призму конфликтных отношений России и Казахстана, которые подрывают космические планы РФ. Поэтому конкуренты в виде «Морского старта» ей тем более не нужны.

Как известно, упомянутый конфликт связан с урегулированием Казахстаном арендной платы за использование россиянами Байконура, которую он считает заниженной. Властями страны было принято решение сократить количество стартов ракеты-носителя «Протон-М» с 14 до 12. Россия, которая в случае проигрыша в споре потеряет 500 млн долл., предъявила ультиматум Казахстану - если решение не будет пересмотрено, то сотрудничество по всем совместным космическим проектам будет прекращено. Сейчас во всем разбирается созданная сторонами спецкомиссия.

«Роскосмос – государственная структура. А компании, участвующие в проекте «Морской старт» - коммерческие структуры, они зарабатывают деньги. Роскомос может говорить сколько угодно о неперспективности «Морского старта», так как у него есть свои космические программы. И в этом вопросе «Морской старт» для него – конкурент. Есть коммерческий аспект, а есть - государственный. В данном вопросе государство отстаивает свои интересы и не более», - пояснил Михненко.

Таким образом, в претенциозных заявлениях россиян, традиционно, политики больше чем экономического смысла. «Морской старт» - перспективен и востребован. Осталось дождаться, чем закончится история с иском Boeing. Хотя проблема может возникнуть: КБ "Южное" - госпредприятие, если иск будет удовлетворен судом, то погашаться придется немалую сумму. Конечно, отреагировать должно будет государство, но, как известно, казна пуста...

Елена Быстрицкая (УНИАН)