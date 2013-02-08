«Укрзализныця» введет дополнительные остановки поездов Киев-Одесса, Киев-Симферополь и Харьков-Львов

Государственная администрация железнодорожного транспорта Украины («Укрзализныця») планирует в текущем году ввести дополнительные остановки поездов дальнего следования №147/148 Киев-Одесса, №181/182 Киев-Симферополь и №111/112 Харьков-Львов.

Как сообщает «Укрзализныця», кроме того, в 2013 году будет увеличено общее количество поездов дальнего следования, которые будут делать остановку на станции «Дарница».

Также сообщается, что в рамках реализации Национального плана действий на 2012 год по внедрению Программы экономических реформ на 2010-2014 годы «Богатое общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство» в 2012 год «Укрзализныця» внедрила новую классификацию пассажирских поездов.

Теперь пассажирские поезда имеют унифицированную на европейском пространстве классификацию: Интерсити+, Интерсити, Пригородный поезд, Городской поезд, Региональный экспресс, Региональный поезд, Ночной экспресс, Ночной скорый, Ночной пассажирский.

Как сообщал УНИАН, в 2012 году «Укрзализныця» ввела в графике движения на 2012-2013 годы дополнительные остановки некоторых поездов дальнего следования, отправляющихся из Киева, на расположенных в городской черте станциях «Дарница», «Киев-Московский» и «Святошин». В частности, была введена двухминутная остановка поездов №120/119 Киев-Донецк и №396/395 Одесса-Киев на станции «Дарница» в Киеве.