9 февраля в Украине сохранится дождливая погода, до 5° тепла

9 февраля на территории Украины сохранится дождливая погода.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

Снег и мокрый снег ожидается лишь в западных областях; температура ночью 0-5° мороза, днем около 0°.

На остальной территории дожди, в Винницкой и Житомирской областях с мокрым снегом, в Киевской, Черниговской, Черкасской и Кировоградской областях местами сильный дождь, лишь в восточных областях ночью без существенных осадков.

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, на востоке отдельные порывы 15-20 м/с; температура на протяжении суток 0-5° тепла, в южной части 3-8°, в Крыму днем 10-15°. На Левобережье местами туман; на дорогах северной части страны гололедица.

В Киеве и Киевской области завтра дождь, местами сильный. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с.

Температура на протяжении суток по области 0-5° тепла; в Киеве на протяжении суток 2-4° тепла.